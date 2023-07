Stari trik za besprekorno čistu odeću: Rešite se svih fleka pomoću 2 sastojka

Pronalazak mašine za pranje veša uneo je revoluciju u život i olakšao jedan od najupornijih kućnih poslova

Nije problem ručno oprati bluzu ili čak džemper. Međutim, kada imate gomilu prljave odeće, uključujući posteljinu, farmerke i jakne, mašina za pranje veša je božji dar. Nažalost, nije uvek u stanju da dobro opere odeću i ukloni svu prljavštinu.

Rukovanje mašinom za pranje veša nije teško, ali, suprotno izgledu, nije u pitanju samo stavljanje deterdženata na pravo mesto i podešavanje pravog programa. Takođe je važno uskladiti odeću sa bojama ili materijalima i ne preopteretiti bubanj. Ako stavimo previše odeće, mašina za pranje veša neće moći sve da opere. Međutim, čak i ako se pridržavamo preporuka, odeća možda neće biti savršeno čista. I tu u pomoć dolazi zaboravljeni bakin trik.

Ovaj metod je jednostavan, efikasan, ali dugotrajan. Na kraju krajeva, vredi ga primeniti ako želite da zaista temeljno očistite svoju odeću, posteljinu ili zavese. U nekim slučajevima, tkanina može akumulirati velike količine prljavštine koju mašina za pranje veša ne može ukloniti. Veš je naizgled čist, ali još uvek ima dosta prljavštine na njemu.

Bakino rešenje za to je napunite kadu ili lavor, vrelom vodom. Dodate sodu bikarbonu i praška za veš i potopite vašu odeću. Ostavite da odstoji 30-40 minuta. Nakon toga ubacite u veš mašinu i odeća će biti kristalno čista.

Zapamtite da ovakvo potapanje odeće nije bezbedno za osetljive tkanine. To može uzrokovati da se skupe, izgube elastičnost ili imaju promene boju. Ovaj metod takođe ne treba koristiti prečesto. To je takav patent za posebne zadatke s vremena na vreme. To definitivno ne bi trebalo da bude deo vaše rutine zauvek.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.