Stavila je dva kuhinjska sunđera u odeljak svoje mašine za veš i oduševila se (video)

Mašini za pranje veša je potrebno redovno održavanje, čišćenje, brisanje, pražnjenje filtera, korišćenje programa za samočišćenje… Naravno, ovo ponekad može da zamori, iako je za to potrebno svega nekoliko minuta rada. Zbog lenjosti, gužve ili nekog drugog izgovora zašto to ne radimo, u veš mašini se često skuplja prljavština i počinju da se šire neprijatni mirisi. To se, naravno, dešava i sa odeljkom za deterdžent, gde se nakupljaju ostaci deterdženta i omekšivača, a vremenom se stvara i buđ. S obzirom na to da se sam odeljak sastoji od nekoliko manjih delova, od kojih su neki teško dostupni, čišćenje može biti prava muka.

Ali zahvaljujući onlajn savetnicima, više ne morate da brinete o tome. Naime, postoji neverovatno jednostavan i jeftin trik da očistite pregradu vaše mašine za pranje veša: u odeljak mašine za pranje veša stavite dva obična kuhinjska sunđera i prelijte ih alkoholnim sirćetom. Ostavite da deluje 30 do 60 minuta, povremeno okrećući. Kada primetite da je tvrdokorna prljavština omekšala, obrišite odeljak istim sunđerom. Posle uvek možete da ga operete pod mlazom mlake vode. Na kraju ostavite da se osuši.

Pogledajte i video:

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.