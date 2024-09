Stavite ovo u vaš dom i nikad nećete videti pacove i miševe: Ovo su najjednostavniji načini da ih oterate zauvek

Jesen je godišnje doba kada se pacovi i miševi najviše razmnožavaju i najviše upadaju u naše domove.

Kada uzmemo u obzir da se, recimo ženka sivog pacova okoti 3 do 8 puta godišnje po 6 do 12 mladih, pa čak može da okoti i do 16 mladih, onda je jasno je najbolje da na vreme krenemo u sprečavanje štetnih glodara. Iako su deo ekosistema i imaju značajnu ulogu u njemu, glodari mogu naneti velike ekonomske i zdravstvene štete kako ljudima tako i domaćim životinjama i kućnim ljubimcima.

Dobra vest je da postoje isprobane i istinite metode za sprečavanje najezde miševa i pacova. Naučite kako ukloniti ove štetne glodare iz svog doma i sprečiti ih da se vrate.

1. Red u kući, mir u glavi

Uklonite gomile krhotina, nereda i smeća iz svog dvorišta. Uredite spoljašnjost svog doma uklanjanjem gomila ostataka ili posebno onih u blizini kuće. Držite sve smeće u pokrivenim kantama. Kante obavezno da budu metalne ili od čvrstog materijala, da štetočine ne bi mogle da prodru, i uvek zatvorene. Držate ogrevna drva dalje od kuće – po mogućstvu na nekoj visini, jer glodari tu mogu da se skupljaju

2. Uklonite izvore hrane iz vašeg dvorišta

Dvorišta i voćnjaci mogu biti raj za štetne glodare. Ako imate voćke, redovno uklanjajte otpale plodove sa zemlje. Drvo održavajte, orezujte i gledajte da bude dovoljno udaljeno od kuće, jer to može da bude mesto gde će se pacovi i miševi sakriti od ostalih predatora. Takođe, pacovi umeju da skoče sa grane na krov, ukoliko je dovoljno blizu.

3. Održavajte čistoću u svom domu

Ako miševi i pacovi nemaju hranu i vodu, sigurno im vaš dom neće biti interesantan. Ne ostavljajte hranu u i oko vašeg doma. Uverite se da su kante za smeće i hrana za kućne ljubimce bezbedno smešteni. Ukoliko ne osete mrvice i miris hrane, neće imati šta da traže kod vas. Ostatke obroka držite u posudama sa vakumskim zatvaračem. Redovno usisavajte i izbacujte smeće. Ostava, špajz i podrum, glavna su meta pacova. Držite tavane i prostore dobro provetrenim i suvim. Uklonite sva mesta vlage, uključujući cevi koje cure i začepljene odvode koji pružaju savršeno mesto za razmnožavanje štetočina.

4. Upotreba Rodenticina – Brodisan MM-25

Svi prethodno navedeni načini za suzbijanje miševa i pacova, stvarno u mnogome mogu da vam pomognu, ali sigurno, najveći efekat ostavljaju hemijski tretmani. Prilikom uzimanja nepoznate hrane, pacovi prvo puste jednu jedinku da je proba, pa tek, ukoliko je hrana bezbedna, uzimaju je i ostali. Iz tog razloga rodenticidi, ili narodski rečeno, otrovi za pacove I miševe moraju da imaju odloženo dejstvo od nekoliko dana. Do uginjavanja dolazi između trećeg i šestog dana.

Najefikasniji i najsigurniji način da se oslobodite pacova i miševa je upotreba rodenticida – Brodisan MM-25. koji sadrže gorku materiju Bitrex® koja kod ljudi i životinja izaziva povraćanje (odbojnost), dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju prema mamcu. Brodisan MM-25 se pokazao kao najuspešniji rodenticid u borbi protiv štetočina.

Postavljanje mamca se ponavlja sve dotle dok ih ciljani glodari uzimaju. Kada prestanu da ih uzimaju, znači da ih više nema u bližoj okolini. Više od 90% jedinki ugine u jazbinama.

5. Zatvorite sve otvore i pukotine

Zatvorite sve rupe na spoljnoj strani pomoću preporučenih materijala za zaštitu od glodara. Proverite vrata, prozore i otvore.

Posebnu pažnju posvetite na: kanalizacione, toplotne i vodovodne cevi, koje glodari koriste kao put do unutrašnjosti ljudskih staništa.

Otvore zatvorite koristeći čvrste materijale koje štetočine ne mogu da izgrizu- čeličnu vunu, malter ili njihovu kombinaciju – nikako ne pur penom.

6. Dovedite novog kućnog ljubimca

Ne kaže se slučajno „Kad mačke nema, miševi kolo vode“. Mačke su odlično sredstvo za sprečavanje glodara u dvorištu. Mačka ne mora biti poslušna da bi oterala miševe i pacove. Sam njihov miris ponekad služi kao odvraćanje.

7. Začinite im puteve kojima se kreću

Po spoljašnjosti kuće rasporedite ulje mente, crni biber ili karanfilić. To će svakako pomoći da oterate miševe i pacove. Nanesite supstancu po vašem izboru velikodušno, duž linije između temelja i tla.

Pospite mlevenu papriku blizu otvora i rupa za pacove. Ovo će im iritirati nos i disajne puteve i obeshrabriti ih da ponovo uđu u vaš dom.

8. Tajni sastojak – nana

U narodu se veruje da pacovi i miševi izbegavaju miris nane. Posadite nanu u svom dvorištu ili utrljajte ulje nane u zatvorenom prostoru duž potkrovnih greda i drugih područja gde ste imali problema sa glodarima.

