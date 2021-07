Stavite ovo u WC šolju i kupatilo će prelepo mirisati danima

Trik za mirisno kupatilo

Ovde se radi o jednoj izuzetno korisnoj temi koja će vam pomoći da kupatilo održite čistim i mirišljavim čak sedam dana, a sve što trebate da uradite jeste da koristite nekoliko jednostavnih sastojaka koje verovatno već imate u kući!

Čišćenje kupatila je izuzetno neprijatan zadatak, i mnogi ljudi ne žele to da rade, pa čak i kada moraju to raditi preziru samu pomisao na to.

Potrebno je:

Potrebno će vam biti samo 160 grama sode bikarbone, petnaest kapi eteričnog ulja od lavande, pola kašike sirćeta, kašika 3% hidrogen peroksida i 60 ml soka od limuna.

Priprema:

Sastojke trebate pomešati i ostaviti da se suši 4 sata, zatim to prebacite u galon.

Kada osetite da vam kupatilo nije mirišljavo ubacite jednu kuglu u WC školjku.

Ovo možete raditi dva puta nedeljno za maksimalne rezultate!

