Štiti dom od zla i privlači bogatstvo: Predivni cvet koji obožavaju svi

Božur je biljka koja spada među najzahvalnije za održavanje, a njegovi raskošni cvetovi najlepši su ukras vrtova i domova.

Veruje se da božur ženama donosi sreću, a celoj porodici blagostanje. Određeni oblik božura, poznat i kao “biljka Paeonia”, vekovima je deo istočne tradicionalne medicine, a smatra se biljkom koja tera negativnu energiju i zle duhove.

Zanimljive činjenice o cvetu božura

Ova biljka veličanstvene lepote i mirisnog cveća prekrasan je ukras svake bašte, a potiče iz Kine, gde je prvi put uzgajana u kraljevskim vrtovima. Iako je jedna od najstarijih kultiviranih cvetnica, božur (Paeonia officinalis) u Evropu je stigao tek pre dvesta godina, a zasluženu popularnost uživa tek poslednjih decenija. Spada u trajnice, što znači da će vas od trenutka kada je posadite očaravati svojom lepotom barem sledećih 15 godina.

Cvet mu je krupan, jednostavan ili pun, ponekad prelazi 15 centimetara u obimu, s laticama koje mogu biti bele, ružičaste, žute, ružičaste, crvene i ljubičaste, dok je plod u obliku vrećice s krupnim semenkama. U zavisnosti od vrste, cveta od sredine maja do sredine juna, dakle traje oko mesec dana, a prelepe krošnje koje su, inače, omiljeno rezano cveće, dugo ostaju sveže u vodi.

Vrsta božura

Zeljasti božur ima zelene pupoljke koji u jesen i proleće ponovno izbaju iz korena, a narastu do metra. Grmolika – drvenasta vrsta doseže visinu i do metar i po, a dolaskom hladnijih dana suši joj se lišće koje opada kao kod svake listopadne biljke. Svake se godine na tržištu pojavljuju desetine novih hibrida, bilo da se radi o zeljastim ili drvenastim božurima.

Kako posaditi božur?

Božur je cvet koji uspeva na plodnom tlu blago kiselih reakcija i umerene vlažnosti vazduha. Otporan je na niske temperature i dobro prezimljava u našem podneblju.

Najbolje vreme za sadnju u vrtu je rano proleće ili od sredine septembra do oktobra, dok se u posude mladi izdanci mogu saditi tokom cele godine. Drveni božur stavlja se u rupe duboke oko 50 cm, širine do 70 cm, na čije se dno postavlja drenažni sloj debljine 20 cm, a zatim se stavi kvalitetan humus na koji se stavi đubrivo, pa ponovo zemlja. Za drvenaste božure karakteristično je da od sadnje do cvetanja prođe nekoliko godina, za razliku od zeljastog, koji cveta sledeće sezone, pod uslovom da se ne sadi preduboko, jer u tom slučaju uopšte neće stvarati pupoljke.

Kako se božur razmnožava?

Božur se može razmnožavati iz semena, koje, međutim, sporo klija, pa su potrebne dve do tri godine da se dobije biljka koja će procvetati tek pet godina nakon setve. Stoga se ovaj način stvaranja mladih izdanaka retko koristi. Zeljasti božur razmnožava se deljenjem bokora, svake četvrte godine, u rano proleće ili ranu jesen nakon što lišće vene.

Najpre morate pažljivo ukloniti zemlju, zatim poslati bokor i podeliti ga oštrim nožem, vodeći računa da svaki deo ima tri gornja pupa. Razdeljeno korenje sadi se na udaljenosti od najmanje metra. Drvenasti božuri razmnožavaju se reznicama (kada biljka procveta) ili kalemljenjem (u avgustu). Božur ne zahteva nikakvu posebnu negu: ako se posadi na pogodno mesto, iz godine u godinu, imaće veći i bujniji cvet.

