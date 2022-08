Stop truljenju korena: Ovo nemojte raditi i biljka će biti bujnija nego ikada

Da li vam se ikada dogodilo da u jednom trenutku vaša sobna biljka bude bujna i lepa, a već u sledećem da visi, uvene, gubi lišće…? Sasvim je moguće da imate posla sa truležom korena, odnosno da vam koren biljke propada

Iako je ovaj proces često povezan sa prekomernim zalivanjem biljaka, to nije jedini razlog zašto korenje počinje da propada.

Evo šta treba da znate o truleži korena da biste započeli.

1. Istina je da se to često dešava zbog preteranog zalivanja

U suštini, kada prečesto zalivate biljku, njeni koreni počinju da se guše.

Naime, korenje upija vlagu, koju potom šalje ostatku biljke, a zatim voda iz njega isparava. Ovaj proces se naziva transpiracija.

Ako je tlo previše vlažno, biljka ne može dovoljno brzo da se oslobodi viška vlage, a rezultat je trulež korena.

2. Postoji još jedan uzrok

Gniloba korena nije uvek uzrokovana prekomernim zalivanjem. Ponekad je uzrokovan i razlogom koji se ređe pominje, odnosno gljivicama koje se nalaze u zemljištu. Naravno, to se ne može reći samo gledajući biljku.

U rasadnicima, biljke se šalju u laboratorije na testiranje kako bi se identifikovao problem. Ovo verovatno nije opcija koja vam dolazi u obzir. Međutim, ako sumnjate na gljivice, možete pokušati da tretirate biljku odgovarajućim sredstvima za sobne biljke. Pratite uputstva na pakovanju i nadajte se najboljem, ali imajte na umu da nema garancije da ćete uspeti da sačuvate biljku.

Možete li spasiti biljku čiji koren truli?

Možda da možda ne. Ako ga pustite da se osuši neko vreme, možete biti svedoci kako se vraća u život. Ako se to ipak ne desi i ne želite da se rastanete od biljke, druga opcija je da odsečete komad i stavite ga u čašu vode ili direktno u zemlju i pokušate da uzgajate novu biljku.

I da li se može sprečiti trulež korena?

Ne uvek. Određene biljke, poput onih koje su tolerantne na sušu, sklonije su truljenju korena. Lista uključuje popularne zatvorene biljke kao što su zamija, kaktusi i sukulenti. Kod njih je izuzetno važno da ne preterujete sa zalivanjem.

Takođe, pobrinite se da ona ostane zdrava tako što ćete joj obezbediti druge neophodne uslove kao što su adekvatno svetlo, mesto, sobna temperatura.

Biljka koja dobija sve što joj je potrebno je otpornija i manje osetljiva na stres bilo koje vrste.

S druge strane, ako dođe do truleži, to ne znači automatski da ste antitalent za biljke. Ponekad se problemi javljaju i pre kupovine, što posebno može biti slučaj ako je vaša biljka umrla nedelju ili dve nakon što ste je doneli kući. U svakom slučaju, ne dozvolite da vas to obeshrabri, uzmite tu situaciju kao lekciju i pokušajte ponovo jer biljke su najlepši ukras doma, prenosi Zadovoljna.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.