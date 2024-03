Stručnjaci otkrili koji je „magični“ sat za uključivanje veš mašine: Ovako će račun za struju biti duplo manji

Jednostavna promena kao što je prelazak na magični sat može da napravi stvarnu razliku u vašim računima za struju

Veš mašina spada među uređaje koji troše najviše električne energije. Stručnjaci otkrivaju koji je „magični“ sat za uključivanje mašine kako bi se postigla najveća ušteda energije.

Kako navodi britanska organizacija Energy Saving Trust, mašina za pranje veša troši čak 14 posto troškova za električnu energiju. Stoga je najbolje da je uključujete u periodu od 22 do osam sati, a „magični sat“ je od sedam do osam, prenosi Mirror.

„Dok se domaćinstva bore s troškovima, jednostavna promena kao što je prelazak na ‘magični sat’ može da napravi ozbiljnu razliku u vašim računima. Istakli smo period od sedam do osam ujutru, jer nikada ne bismo preporučili da se opterećujete pre spavanja, zbog zdravlja i sigurnosti„, navela je Kloe Bejker iz pomenute organizacije.

Ova satnica poklapa se i sa periodom jeftine struje u Beogradu koja traje od ponoći do 8 ujutru.

U situaciji u kojoj se nalazi svet, mnogi ljudi gledaju da uštede na čemu mogu, a jedna od bitnih stavki je račun za struju za svako domaćinstvo.

Dobar način za uštedu energije na ovim računima je da se električna energija koristi noću kada je moguće, jer je tada na snazi jeftina tarifa, koja pravi bitnu razliku na kraju meseca. Pravi pokazatelj je bojler, čije zagrevanje isključivo u toku noći može biti tri puta jeftinije nego ako to činite samo u toku dana.

Isto važi i za druge velike potrošače struje, poput veš mašine ili mašine za pranje posuđa, a moguće je uštedeti i ako se jela koja zahtevaju dugu pripremu kuvaju tokom noći. Ali, ono na šta posebno treba obratiti pažnju je vreme kada počinje jeftina struja, koje nije isto u svim krajevima Srbije.

Jeftina, odnosno noćna tarifa počinje u tri različita vremena u tri zone u Srbiji, a to su Vojvodina, Beograd i centralna Srbija. U Vojvodini ova tarifa traje od 23 sata do 7 ujutru, u Beogradu od ponoći do 8 ujutru, a u centralnoj Srbiji od 22 sata do 6 ujutru.

Shodno tome, „magični“ sat bi za Vojvođane bio od 6 do 7 ujutru, a stanovnici centralne Srbije morali bi da se probude sat vremena ranije ili da pranje veša obave pre spavanja.

Takođe, treba istaći da se ova preporuka odnosi na kraće programe pranja veša, budući da za duže programe za pranje pamuka na visokim temperaturama treba izdvojiti tri sata, a nekad i više.

