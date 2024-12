Stručnjaci za bonton tvrde: Ovo je najgora i najnepristojnija stvar koju ljudi rade u gostima

Postoje li neka pravila ponašanja ili obrazac koji treba da sledimo kada odemo kod nekog u goste? Ovo umnogome zavisi od toga da li je domaćin neko vama blizak ili ne, te da li je reč o opuštenoj kafi ili svečanoj večeri, ali stručnjaci za bonton tvrde da u svakom slučaju treba izbegavati neke nepristojne poteze prilikom posete tuđem domu. A evo i koje!

1. Dodirivanje i pomeranje stvari

„Kada vam neko kaže ‘Osećajte se kao kod kuće’ uglavnom to ne misli bukvalno. Ne bi trebalo da dižete noge na sto ili na trosed, osim ako nije reč o veoma bliskom prijatelju, i ne bi trebalo da otvarate frižider osim ukoliko vam domaćin to ne zatraži. Uvek sačekajte da vam domaćin da zeleno svetlo pre nego što pomerite ili uzmete neki predmet. Ili mu bar zatražite dozvolu pre nego što to uradite“, savetuje za „HuffPost“ Džodi R. R. Smit, stručnjak za bonton i direktor kompanije „Mannersmith Etiquette Consulting“ koja se bavi seminarima i predavanjima iz oblasti bontona.

2. Iskorišćavanje dobrodošlice

„Najčešća primedba na koju nam se ljudi žale odnosi se na goste koji ostaju predugo i iskorišćavaju time dobrodošlicu. Morate znati kada je vreme za odlazak. Obratite pažnju na govor tela domaćina i da li je umoran ili mu je naporno, čak i ako imate osećaj da se svi dobro provode“, ističe Nik Lejton, ekspert u oblasti bontona i koautor podkasta o manirima „Were You Raised by Wolves?“.

3. Dolazak sa nenajavljenim društvom

„Nikada se nemojte pojavljivati sa neočekivanim i nenajavljenim društvom, odnosno nemojte dovoditi neočekivanog plus jednog gosta. Uvek pitajte pre nego što nekog povedete u tuđi dom“, rekla je Dajan Gotsman, autor knjiga o bontonu i osnivač škole protokola u Teksasu.

4. Neinformisanje domaćina o hrani koju ne smete da jedete

„Ako ste pozvani na ručak ili večeru, sva ograničenja u ishrani treba da budu izrečena unapred, a ne kada sednete za sto. Ne možete očekivati da će obrok biti prilagođen veganima ili bez neke specifične namirnice koja vam smeta ili na koju ste alergični. Recite domaćinu što pre o potencijalnim stvarima koje ne smete da jedete (i držite se stvarnih ograničenja, a ne ličnih preferencija“, kaže Smit.

5. Nepoštovanje želje domaćina kada je reč o (ne)izuvanju

„Nema pravila u bontonu o tome da li je potrebno izuvati se ili ne – sve je vrlo individualno. Pratite šta vaš domaćin preferira“, akcentuje Smit. Ona, međutim, dodaje da domaćini koji insistiraju na izuvanju moraju da imaju spremne papuče za goste, te da pokažu razumevanje ukoliko gost odbije da se izuje.

6. Dolazak praznih ruku

„Kao gost, trebalo bi da dođete sa malim znakom pažnje za domaćina“, ističe Smit. Međutim, nema pravila o tome kakav taj poklon treba da bude. To može da bude buket cveća, čokolada ili flaša pića – važna je pažnja.

