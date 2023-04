Stručnjak otkrio tačan datum kada bi trebalo da promenite jorgan na krevetu za proleće

Kako dani postaju duži i temperature počinju lagano da rastu, slobodno se može reći da je proleće napokon tu. To znači da je vreme da promenimo svoje navike spavanja kako bismo bili sigurni da nam nije prevruće u krevetu, a to uključuje i pomeranje debelog zimskog jorgana. Ali, teško je pogoditi pravi trenutak kada da napravite ovu promenu jer ne želite da se smrzavate tokom noći. Srećom, Džejms Higins, direktor firme Ethical Bedding, otkrio je tačan datum kada bi trebalo da promenimo svoj jorgan, prenosi Mirror.

Prema statističkim podacima o prosečnim dnevnim temperaturama od marta do aprila u poslednjih osam godina, dolazi do povećanja toplote od 28% kada se pređe u mesec april, a Džejms napominje da ne želite da čekate do toplotnog talasa da promenite jorgan. Rekao je: ‘Kad smo pogledali podatke, bilo je nekoliko faktora koji su vidljivo razjasnili kada bi mogao da bude dobar trenutak za promenu vašeg jorgana sa zimske na letnju verziju’.

Prva nedelja aprila 2022. pokazala je oko 18% porasta prosječnih dnevnih temperatura, što može značajno uticati na zadržavanje toplote u vašoj sobi. Dalje, gledajući dnevnu analizu aprila 2021. godine, 20. aprila zabeležene su najniže temperature od samo 14 ⁰C noću. ‘Na osnovu ovih brojki i istorijskih vremenskih rutina, savetujemo ljudima da zamene svoju posteljinu drugog vikenda u mesecu, a to će biti subota, 15. april’, zaključio je Džejms, a prenosi Večernji list.

On takođe preporučuje da spavanje na temperaturi između 4,5 i 7 ⁰C može pomoći vašem telu da kontroliše temperaturu u manjem prostoru, pa ako je vaša spavaća soba mala, ne morate da se plašite. Kada proveravate jorgane, može biti korisno imati predstavu o tome šta različite ocene znače. Lestvica se kreće od 1 do 15, pri čemu je 1 vrlo hladno, a 15 najtoplije, ali većina jorgana počinje od 4,5.

