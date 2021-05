Sve o presađivanju CVEĆA: Obavezno proverite 1 važnu stvar!

Da li merite saksije pre nego što presadite cveće?

Već u prvim danima proleća treba isplanirati presađivanje cveća i kućnog zelenila. Više sunčeve svetlosti i toplije vreme podstaći će njihov rast, ali biće zdrave samo ako im obezbedite dobre uslove za to.

Za početak proverite da li ih potrebno presaditi u novu saksiju ili će biti dovoljno da im zamenite deo zemlje. Ako okrenete saksiju i vidite korenje da izviruje iz rupe predviđene za oticanje viška vode, znajte da morate hitno da reagujete. Jedan od znakova može biti i ako primetite da biljka više ne napreduje, a znate da nije dostigla svoj puni rast. Takođe, signal za veće „stanište“ je i situacija kad cveće ne cveta u očekivano vreme.

Novu saksiju izaberite tako da prečnik bude oko dva prsta veći od prečnika stare. Manja od toga ne bi donela očekivane dobrobiti od presađivanja, a u većoj bi biljka pretrpela izvestan šok i dugo bi „ulagala“ svu snagu da stabilizuje koren.

Pripremite novi supstrat za biljku tako što ćete na svake 4 lopatice bogate zemlje ili humusa dodati 1 lopaticu peska. Za kaktuse i sukulente, važi razmera 2:1. Nikada nemojte koristiti građevinski pesak, jer on često sadrži previše soli. Ako vam je previše težak ovakav supstrat, umesto peska možete da upotrebite i perlit, vrstu vulkanskog stakla.

Biljku izvadite pažljivo iz saksije, ako je ona od mekšeg materijala, protresite je malo među šakama da se zemlja oslobodi. Ukoliko je veoma dobro razvijena, možete da biljku rasadite u dve ili tri saksije. Oštrim nožem rasecite korenje, pa pažljivo spustite svaki deo u posudu sa malo pripremljenog supstrata na dnu. Sipajte ostatak supstrata sa strane, okrećući saksiju u krug i pažljivo utiskujte prstima tako da koren dobije potporu sa svih strana. Potrudite se da zemlju sipate do iste visine do koje je bila i u staroj saksiji.

Obilno zalijte odstojalom vodom, ostavite da se ocedi i odlijte višak vode iz tacne. Ako ste biljku tek kupili u cvećari ili stakleniku, budite sigurni da joj ne treba presađivanje barem godinu-dve. Jedini razlog za to bi bio da želite dekorativniju saksiju, ali u nju je možete staviti i direktno sa plastičnom u kojoj ste je kupili.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.