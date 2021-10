Svi će vam zavideti na šarenom balkonu: Ove biljke cvetaju tokom cele jeseni

Lako se gaje, a ulepšaće jesenje dane na pravi način

Celog leta smo uživali u šarenim, raskošnim mirisnim biljkama, a većina njih sada zahteva da im se obezbedi toplije mesto za hladne noći koje su već nastupile.

Ipak, to ne znači da vaša terasa ili bašta sada treba da budu puste.

Predstavljamo vam popularne jesenje biljke koje se relativno lako neguju, dostupne su u svakoj cvećari i cvetaju tokom cele jeseni.

1. Hrizanteme

Vrtne hrizanteme su prave kraljice jeseni. Rastu od 30 do 50 centimetara iznad zemlje, zahvaljujući čemu formiraju izuzetno lepo, simpatično žbunje. Otporne su na mraz, a za zimu je dovoljno da ih pokrijete piljevinom, kompostom ili baštenskom zemljom. Najčešće cvetaju od sredine leta, pa i do kraja novembra. Cvetovi se mogu pojaviti u različitim bojama. Odgovara im plodno, blago vlažno, toplo tlo i sunčani položaj.

2. Vresak/kaluna

Vresak se uzgaja vrlo lako. Spada u veliku porodicu Heder, koja ima više od 500 vrsta. To je zimzeleno grmlje sa malim cvetovima u obliku zvona različitih nijansi. Ne zahtevaju posebnu negu i bujno cvetaju od septembra do prvih mrazeva. Mogu se saditi od ranog proleća do kasne jeseni. Vole sunčana mesta i lagana, dobro drenirana tla.

3. Dan-noć

Ovaj cvet je savršen izbor kada je u pitanju rano jesenje cveće. Da li ste znali da dan-noć može da preživi čak i temperature do -23? Upravo to ovaj prelepi cvet čini savršenim za hladnije dane i mesece koji su pred nama!

4. Zvezdan

Ova višegodišnja biljka raste u malim žbunovima, pretežno je ružičaste ili ljubičaste boje, a možete da birate između čak 170 vrsta zvezdana. Zahteva minimalnu negu i to ga dodatno čini idealnim izborom biljke za ranu jesen.

5. Japanska anemona

Idealna biljka za mesta u bašti koja su gotovo stalno u hladovini. Reč je o trajnoj biljci sa nežnim belo-žutim cvetovima, mada se mogu naći i u drugim bojama, najčešće nežnoružičastoj. Elegantne stabljike japanske anemone mogu da narastu i više od metar, a cvetaju od kraja avgusta do oktobra.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.