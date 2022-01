Svi grešimo: Evo koliko često treba prati džempere

Većina nas bi se verovatno složila da nije neophodno da peremo džemper svaki put kada ga nosimo. Ali, koliko nošenja je previše i kako možemo da zadržimo naše džempere u pravom obliku i tokom ove zime?

Prema ekspertu za toksine iz životne sredine dva do pet nošenja pre pranja je prosečno, ali zavisi i od faktora kao što su način na koji se džemper nosi i od čega je napravljen.

Ako ste, na primer, nosili nešto ispod džempera, to će produžiti „život“ džempera, smanjujući broj puta za pranje. Što se tiče materijala, stvari poput pamuka, kašmira i svile treba prati nakon dva do tri nošenja, dok se izdržljiviji materijali poput vune ili otpornih sintetičkih mešavina mogu nositi do pet puta. Ukratko, definitivno ne morate da perete džempere svaki put kada ih nosite, a ako želite da rasporedite vreme između pranja, najbolje je da nosite potkošulju.

