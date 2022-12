Svi koji se greju na gas zanemaruju jednu stvar i prave veliku grešku, izbegnite je i uštedite novac

Instalater gasa Tihomir Mihalić istakao je za Večernji list da ljudi zimi potroše nekoliko desetina hiljada dinara za grejanje na gas, i objasnio kako se malim promenama može uštedeti.

Postoji nekoliko načina ekonomičnog korišćenja gasa, a jedan od njih jeste, naravno, redovni servis. Redovnu proveru kotla uvek treba uraditi, upozorava, ne samo iz finansijskih već i bezbednosnih razloga jer može sprečiti veliku tragediju – trovanje monoksidom.

Premda je, složni su stručnjaci, najbolje vreme za servisiranje kotla leto, odnosno najkasnije početak septembra, svi su instalateri gasnih uređaja i dalje su “bukirani” pozivima građana.

,,Ljudi zanemaruju servisere, a onda na kotlu može doći do nepotpunog sagorevanja. Dolazi do kontaminacije gorionika, počnu da se mešaju vazduh i gas i može doći do trovanja monoksidom. A osim zdravstvenog, tu je i finansijski razlog zašto je dobro servisirati kotlove. Ako se ne održava, stvara se obloga, svojevrstan zaštitni sloj zbog koje se teže zagreva prostorija. Zbog toga se troši više plina, pa su i računi skuplji”, kaže Mihalić i takođe objašnjava trik s temperaturom vode kombinovanih bojlera koji može dovesti do bitne uštede.

,,Ljudi često nameste temperaturu bojlera na 50 stepeni, ali to na toj temperaturi se ne mogu tuširati, pa onda kombinuju hladnu i toplu vodu. Ekonomičnije bi bilo odmah bojler postaviti na nižu temperaturu, kad nema potrebe hladiti je. I dolazi do uštede”, kaže instalater.

Treći način jeste kupovinom programskih termostata koji samostalno regulišu temperaturu grejanja u stanu u zavisnosti od potreba stanara. Može se, na primer, postaviti tako da stan počne da se greje pola sata pre dolaska ukućana, a tokom dana, kada nikog nema kod kuće, održava hladniju temperaturu.

,,Programski termostati danas mogu da se spojiti i s vrlo starim kotlovima, a nisu skupi. Neki kreću i od 4000 dinara do 7000 dinara. Zaista su isplativi”, kazao je Mihalić.

Za kraj, dodaje da nije pametno isključivati i uključivati kotao u pokušaju uštede energije. Najbolje je, savetuje, držati stabilnu temperaturu od, recimo, 15 stepeni preko noći, jer će kotao stalno dogrevati temperaturu, što je štedljivije od gašenja i ponovno paljenja kotla.

,,Temperatura, naravno, zavisi od potreba i želja vlasnika”, kaže instalater za Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.