Svi Srbi gaje ovu biljku u svojim domaćinstvima, a ne znaju da može da nanese nepopravljivu štetu srcu

Svi znamo da su biljke izuzetno dobre za nas, ali ipak treba biti oprezan pri izboru biljaka jer neke od njih mogu biti veoma opasne.

Ricinus je jedna od biljaka koja može biti veoma opasna za vašu porodicu.

Zbunjeni ste jer se ricinus koristi u svrhe lečenja? Ne brinite, termička obrada ubija sve toksine!

Ipak, morate da znate da je to najopasnija biljka na svetu. Sadrži vrlo toksična jedinjenja, ricin i ricinin, a semenke su smrtonosne – samo 4 do 7 semenki može da dovede do smrti.

Manje doze mogu da izazovu nepopravljivu štetu na srcu, jer jedinjenje ricin razara tkiva u telu.

Trovanja ricinusom

Otrovni su svi njeni delovi, ali je koncentracija otrova najveća u semenkama. One sadrže jedan od najopasnijih otrova uopšte, a najpotentniji biljni otrov svakako.

Trovanja ricinusom mogu biti namerna ili slučajna.U našoj sredini evidentirano je nekoliko slučajeva zadesnog trovanja. Namerna trovanja su retka (ili se retko dokazuju). Ovakva trovanja ekstrahovanim otrovom ove biljke kao metod eliminacije političkih protivnika koristile su tajne službe bezbednosti nekih zemalja, a i danas on može biti oružje bioterorizma, navodi dr Mirjana Isailović.

Udisanjem praha osušene ili spaljene biljke može doći do pojava otežanog disanja, kašlja, sviranja u grudima. Direktan kontakt sa biljkom može u osetljivih osoba da dovede do pojave crvenila, svraba i plikova na koži.

Srbi često posade semenke ricinusa u saksije. Ukoliko nisu dovoljno edukovani, trebalo bi da izbegavaju ovu biljku jer su posledice po zdravlje opasne.

