Svi volimo da nam bude pri pruci, ali ovome nije mesto u kupatilu: Evo i zašto

Često smo nesvesni držanja pogrešnih stvari na pogrešnom mestu, a mogu nam stvoriti probleme.

Gotovo svaka prostorija u domu ima neku vrstu prostora za odlaganje, što olakšava skladištenje raznih predmeta, a istovremeno ostavlja utisak urednosti. Ipak, često neke predmete ostavljamo „na otvorenom“, da nam budu nadohvat ruke, što je uobičajena praksa u, recimo, kupatilima. Međutim, stručnjaci ističu da držanje pogrešnih stvari na pogrešnom mestu može stvoriti probleme kojih često niste svesni.

Tako House Digest piše da toaletni papir ne bi trebalo držati pored WC šolje, a upravo to svi rade… Zašto? Toaletni papir čuvan „na otvorenom“ postaje osetljiv na razvoj plesni zbog izlaganja vlazi. Osim toga, mogu ga ugroziti bakterije izbačene iz WC šolje prilikom njenog ispiranja vodom iz vodokotlića, i to bez obzira je li poklopac spušten ili ne.

Najbolji scenario za njegovo čuvanje bila bi neka druga prostorija, no budući da je reč o predmetu za kojim često posežemo, rešenje može biti zatvoren ormarić ili eventualno posuda koja bi sprečila neželjeno nakupljanje vlage i klica.

Isto tako, u kupatilima su i peškiri često „na otvorenom“, a ređe vate i štapići za uši, no ni to nije poželjno. Razlog je gotovo isti: pri svakom ispiranju WC šolje štetne klice se raspršuju po prostoriji i lepe se na mekane peškire koje potom koristimo za brisanje ruku i lica! U svakom slučaju nekorišćene peškire treba čuvati u zatvorenim ormarićima ili, još bolje, u drugoj prostoriji, a one koji vise uz lavabo treba često menjati kako bi se sprečile eventualne bolesti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.