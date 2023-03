Tajna iskusnih: Samo na ovaj način puter će biti svež i nakon mesec dana! (VIDEO)

Ako ste krenuli da namažete puter, a on se stvrdnuo u frižideru, trebaće vam strpljenja kako bi on omekšao. Postoje jednostavni i brzi načini da on ostane svež i mekan, a da bude lako upotrebljiv.

Zato su tu danas društvene mreže koje su mnogima olakšale život, budući da baš preko njih domaćice iz svih krajeva sveta mogu da dele savete sa drugima i tako olakšaju život.

Barbara Kostelo, poznatija kao Babs, stručnjak je za dom i baka je osmoro unučadi, a na svom TikToku deli porodične recepte i razne savete vezane za dom koje mnogim domaćicama olakšavaju posao u kući. Ta baka je nadaleko poznata, pogotovo širom Amerike gde je zovu i „Najljupkijom bakom Amerike“.

U nizu mnogih saveta koje nesebično deli sa svojih 2 miliona pratilaca, Barbara je otkrila fanovima kako da puter koji koriste ostane duže svež, pa čak i do mesec dana, kao i na koji način da on bude takve strukture da se u svakom trenutku može namazati na hleb. Ona je otkrila da mnogi restorani čuveni širom sveta, poput francuskih, na svojim radnim stolovima imaju takozvano „zvono za puter“. Puter se u tom kuhinjskom priboru može držati i do 30 dana, budući da je hermetički zatvoren i stoji na temperaturi od 27 stepeni Celzjusovih.

-„Volim svoje zvonce od putera“, rekla je ona

„Da, lepo je imati ovaj sud, imam i ja jedan“, napisali su pojedini korisnici.

