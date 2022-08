Tepisi vam propadaju zbog ovih grešaka: Evo kako zapravo treba da ih održavamo

Postoji nekoliko uobičajenih grešaka kod čišćenja tepiha koje verovatno pravite. Da bi tepih uvek izgledao sveže i čisto, izbegavajte sledeće greške pri čišćenju:

Čišćenje zavisi od vašeg tipa tepiha

Postoji nekoliko vrsta tepiha, ali su takođe podeljeni u dve široke kategorije: one od prirodnih vlakana i one od sintetičkih vlakana. Važno je da odredite koju vrstu tepiha imate jer će to odrediti koji će proizvodi za čišćenje i kućni proizvodi na njemu najbolje funkcionisati. Pre upotrebe bilo kog komercijalnog proizvoda za čišćenje, pročitajte etiketu i uverite se da su bezbedni za vaš pod.

Ne čistite mrlje, odnosno fleke momentalno

Dobro pravilo je da mrlju očistite što je brže moguće, jer tada ima manje vremena da se upije u tepih. Nažalost, može biti teško da se odmah oslobodite mrlje, posebno ako kućni ljubimac doživi nezgodu dok niste kod kuće. Ako se mrlja pojavi dok ste kod kuće, odmah je se rešite. Mrlje od tečnosti, kao što su mrlje od crvenog vina ili kafe, mogu čak da prodru u podlogu tepiha i ostave trag na podu ispod. Pokušajte da upijete što više tečnosti sa tepiha pre upotrebe bilo kakvog sredstva za čišćenje. Zatim pratite uputstva za čišćenje da biste se rešili mrlja kao profesionalac.

Trljanje mrlje

Mnogi ljudi trljaju mrlje na tepihu da bi ih očistili. Međutim, ovaj pristup se ne preporučuje jer može da uništi vlakna i uzrokuje njihovo trošenje. Takođe može gurnuti mrlju dublje u podlogu tepiha. Umesto toga, pokušajte da nanesete odgovarajući rastvor za čišćenje direktno na zaprljano područje što je pre moguće. Nakon toga, tapkajte i obrišite područje papirnim ili platnenim peškirom. Ova metoda će pomoći da se apsorbuje i preostala tečnost sa tepiha. Počnite od ivica mrlje da biste sprečili dalje širenje, a zatim idite ka centru.

Ne usisavate redovno

Ako čekate da usisavate dok ne vidite očiglednu prljavštinu ili prašinu, onda čekate predugo. Da bi vaši tepisi izgledali sveže i čisti, pokušajte da usisavate radi boljeg održavanja jednom nedeljno. Ako imate kućne ljubimce u svom domu, usisavajte češće da biste se rešili dlake kućnih ljubimaca. Redovno usisavanje ne samo da uklanja prljavštinu, prašinu i dlake kućnih ljubimaca, već i uzrokuje da se vlakna tepiha ispravljaju, dajući im paperjast osećaj.

Korišćenje drugih sredstava

Iako su mnogi proizvodi za čišćenje višenamenski, trebalo bi da koristite samo proizvode posebno dizajnirane za tepihe. Korišćenje proizvoda za čišćenje dizajniranih za druge tkanine ili površine, kao što su izbeljivač ili deterdžent za veš, može oštetiti vaš tepih i izazvati promenu boje. Korišćenje proizvoda za čišćenje tepiha sa jakim hemikalijama

Iako na tržištu postoji mnogo odličnih proizvoda za čišćenje tepiha, neki od njih koriste jake hemikalije koje mogu da ostave neželjene tragove. Da biste izbegli upotrebu agresivnijeg proizvoda za čišćenje tepiha, pažljivo pročitajte listu sastojaka pre kupovine.

Još jedna popularna opcija je da napravite domaće sredstvo za čišćenje tepiha koristeći proizvode za domaćinstvo poput sirćeta, kukuruznog skroba i soli. Kada koristite bilo koju opciju, domaću ili kupljenu, obavezno očistite u dobro provetrenom prostoru i testirajte proizvod na manje vidljivim mestima pre čišćenja celog tepiha.

(Novi.ba)

