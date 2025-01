Trik naših baka: Ubacite ovo u ormare, sva odeća i veš mirisaće vam godinama

​Modna influenserka Džulija podelila je super jednostavan, ali „genijalan“ trik svoje bake koji će omogućiti da vaša odeća miriše neverovatno do 20 godina.

Kreatorka sadržaja na TikTok-u i Instagramu, koja objavljuje pod korisničkim imenom @_boringbb_, godinama je dobila mnogo poklona od svoje bake.

Ne samo da joj baka poklonila svoje starinske spavaćice i haljine, već joj je prenela i neke korisne informacije o tome kako da čuvate svoju odeću, a da pritom duže miriše.

Uz ovaj trik, ne samo da će vaša odeća i odeća mirisati neverovatno čak i „20 godina“, već vas to neće mnogo koštati.

„Da li još neko vadi testere mirisa iz časopisa i stavlja ih u fioke da bi odeća lepo mirisala? To sam radila do pre nekoliko meseci. Bila sam kod bake pre neki dan, ona je stavljala veš i ormar i izvukla je komad sapuna. Odmah sam je pitala ‘zašto to imaš unutra?’ i rekla je da tako održava da njena odeća lepo miriše“, kaže Julija.

„Navodno ako uzmete sapun, ovaj je lavanda, ali možete koristiti miris pamuka ili bilo koji drugi, trajaće 15 do 20 godina. Nisam imala pojma, ali pokušavam ovoj trik nekoliko meseci i neverovatno je. Moja odeća miriše sjajno.“ , dodala je Džulija.

Njen dodatni savet je da treba da se uverite da je komad sapuna umotan u papir, a ne u plastiku.

Nastavila je: „Kupite blagi sapun i uverite se da je umotan u papir kako bi miris mogao da prođe. Možete ih staviti u ormare i fioke. Sve će mirisati veoma suptilno i trajati godinama.“

Julijin video je očigledno impresionirao mnoge jer je brzo prikupio neverovatnih 549,4 hiljada pregleda. Mnogi korisnici su želeli da isprobaju ovaj trik, dok su drugi otkrili da to rade godinama, prenosi The Sun.

