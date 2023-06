Ubacite jednu sitnicu u vazu i cveće će biti sveže i do 10 dana

Od trenutka kada kupimo buket cveća do trenutka kada stignemo do kuće i ubacimo ga u vazu ono već počinje da se suši. Mnoge žene neretko budu razočarane što im njihovo prelepo cveće u vazi nije izdržalo ni dva dana, ali postoji način da se to više nikada ne desi!

Naime, na društvenoj mreži Tiktok pojavio se trik koji koriste domaćice da bi obezbedile duži život svojim buketima. Sve što treba da uradite jeste da u vazu sa cvećem ubacite jedan bakarni novčić! Kako kažu stručnjaci bakarni novčić trebalo bi da ubije bakterije u vodi i na taj način zaštiti vaše cveće.

“Rezano cveće počinje da propada skoro trenutno. Vazduh i bakterije mogu začepiti male pore vaskularnog sistema biljke, sprečavajući distribuciju vitalne vode i hrane oko cveća, i oni počinju da venu. Dakle, smanjenjem mikroorganizama u vodi trebalo bi da budete u mogućnosti da produžite život svom cveću, a bakar u novčićima bi mogao da ubije bakterije”, objasnili su sutručnjaci, a preneo je The Sun.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.