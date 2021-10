Ubacite OVO u mašinu za pranje posuđa – oduševićete se rezultatom!

Koristite li mašinu za pranje posuđa, trebalo bi da znate da u nju možete da ubacite i koru limuna za bolji efekat pralja. Kada posuđe perete u mašini, ono i nakon ciklusa pranja može da sadrži mrlje ili komadiće hrane koje treba ručno oprati. To se posebno dešava kad posuđe niste detaljno očistili pre ubacivanja u mašinu, za šta često nemamo vremena ili nam promakne.

Taj problem možete da rešite tako što ćete ubaciti komad kore limuna u mašinu. Uključite običan ciklus pranja, a limun će odraditi svoje. Nakon pranja, posuđe neće imati nikakve mrlje niti ostatke hrane. Osim toga, ostaće i ugodni i sveži miris limuna.

Ako nemate limun, možete iskoristiti bilo koje druge citruse. Voće poput limuna, narandže, grejpa i slično sadrži limunsku kiselinu koja odlično čisti. Ova kiselina je poznata kao prirodno sredstvo za čišćenje i izvrsno rastapa čestice deterdženata, pa na posuđu neće ostati mrlje od vode ili tečnosti za pranje. Uz to, limunska kiselina odlična je i za poliranje i dezinfekciju.

Limun sadrži i antibakterijske supstance pa ako ubacite koru limuna u mašinu, ona će pomoći i u eliminaciji bakterija i dezinfekciji posuđa, piše Wonder how to.

Osim toga, kao prirodno blago sredstvo za odmašćivanje, limun pomaže u uklanjanju tvrdokornih masnih naslaga na posuđu.

Ipak budite oprezni. Poznato je da i da bi limunska kiselina mogla da ošteti posuđe od aluminijuma i srebra koje bi moglo da izbledi. Stoga nemojte ubacivati često limunsku koru u mašinu kada perete takvo posuđe. S druge strane, kora limuna učiniće čuda za posuđe od bakra.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.