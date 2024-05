Ubedljivo najlakši način provlačenja konca kroz iglu, uspeva uvek! (VIDEO)

Mnogi ljudi koji šiju ili prepravljaju odeću često se frustriraju kada treba provući konac kroz iglu.

Međutim, postoji jednostavan trik koji može učiniti ovaj zadatak mnogo lakšim.

Bez obzira da li pokušavate da popravite komad odeće ili jednostavno treba da prišijete dugme, provlačenje konca kroz oko igle može biti dosadno i izazovno.

Nedavno je stranica Today Years Old podelila pametan trik koji je postao popularan na internetu. Sve što vam treba je komad papira. Jednostavno provucite iglu kroz papir, odsecite papir oko konca, a zatim izvucite papir, ostavljajući konac lako provučen kroz iglu. To je jednostavno, ali neverovatno praktično rešenje za uobičajeni problem, prenosi Srećna Republika.

Years of struggling and it was this simple???

pic.twitter.com/qWW9sgYUY3

— Today Years Old (@todayyearsoldig) April 30, 2024