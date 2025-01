Uklonite mrlje od kamenca s čaša: Treba vam jedan sastojak i topla voda

Novogodišnji i božićni praznici su savršeno vreme za druženje sa porodicom i prijateljima. Ali mana druženja je količina posuđa koje je potrebno oprati nakon žurke, a još veći problem nastaje ako na čašama ostane kamenac. Ignorisanje ovog problema može stvoriti utisak da ste pred nemogućim zadatkom, posebno ako perete čaše u mašini za pranje sudova. Zato je stručnjak za staklo Džon Kats, osnivač kompanije Me and MyGlass, podelio nekoliko zgodnih trikova za blistavo čiste čaše, piše Express.

Džon je upozorio na uobičajene greške u čišćenju. „Jedna od najvećih grešaka koje pravimo kada čistimo čaše za vino je da ih stavimo u mašinu za pranje sudova, ali ovo je loša ideja jer deterdžent i topla voda mogu prouzrokovati pucanje čaša ili zamućenje. Umesto toga, trebalo bi da ih operete ručno i to tako što ćete ih potopiti u rastvor sirćeta i tople vode“, objasnio je on. Kisela priroda alkoholnog sirćeta čini ga odličnim za uklanjanje tvrdokornih mrlja i ostataka filma sa vaših naočara za 5 do 10 minuta. Za veoma tvrdokorne mrlje možete zagrejati sirće pre namakanja.

Za one koji žele blistav sjaj, Džon predlaže poliranje čaša novinama ili krpom od mikrovlakana.

Takođe je predložio pametan trik za besprekorne rezultate. „Držite čaše za vino iznad posude sa ključalom vodom da bi para rastvorila sve mrlje i tragove ostataka umesto da perite čašu“, dodao je on. Ako ovo ne uspe, velike su šanse da vam je staklo trajno oštećeno. Ovo se dešava sa nekim vrstama staklenog posuđa u mašini za pranje sudova i nažalost je trajno i ne može se ukloniti.

(Večernji list)

