Uklonite mrlje s jastuka i vratite mu svežinu, potrebno je samo jedno sredstvo

Jastuci se često zanemaruju prilikom pranja veša i ovu grešku treba ispraviti što pre. Kako vreme prolazi, jastuci mogu postati plodno tlo za bakterije, pljuvačku i znoj, što dovodi do ružnih žutih mrlja koje je teško ukloniti. Međutim, stručnjak za pranje veša Dejvid Smit iz Down and Feather podelio je kako da vratite svežinu jastuka i uklonite one tvrdoglave žute mrlje, piše Express.

„Postoji nekoliko isprobanih i testiranih metoda koje mogu pomoći u smanjenju ili uklanjanju žutih mrlja sa vaših jastuka i jastučnica, od kojih se mnoge mogu postići svakodnevnim kućnim predmetima“, rekao je on. Iako izbeljivač može izgledati kao očigledan izbor za izbeljivanje jastuka, ne preporučuje se jer može izazvati oštru hemijsku reakciju koja slabi vlakna i oštećuje tkaninu. Umesto da koristite izbeljivač, koji nije efikasan u uklanjanju mrlja sa tkanine, postoje sigurnije, prirodnije alternative koje čine čuda, kao što je vodonik peroksid.

Smit je objasnio da je vodonik peroksid njegovo rešenje za tvrdokornije mrlje koje se mogu ukloniti za samo 10 do 15 minuta. „Pomešajte jednake delove vodonik peroksida i vode. Utapkajte rastvor na zaprljane delove, ostavite nekoliko minuta, a zatim isperite vodom“, objasnio je Smit. Prvo testirajte rastvor na malom, skrivenom delu jastuka da biste bili sigurni da neće oštetiti tkaninu. Vodonik peroksid se može koristiti za mnoge druge zadatke čišćenja, kao što su mrlje na posteljini ili fuga između pločica.

Smit je predložio da svoju belu posteljinu iznesete napolje kada je vreme relativno sunčano. „Sunčeva svetlost može pomoći prirodnom izbeljivanju i osvežavanju jastuka. Posle tretiranja mrlja ili pranja, okačite jastuke na direktnom suncu da se osuše. Povremeno ih okrenite da biste bili ravnomerno izloženi i uverite se da su potpuno suvi pre ponovne upotrebe“, zaključio je Smit. Vaši jastuci bi trebalo da budu ponovo beli, sveži i čisti i da vam pružaju dobar san.

(Večernji list)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com