Uklonite žute mrlje sa WC šolje za 8 minuta: Genijalan trik koji štedi vreme i novac

Emili Baron savetuje kako brzo i efikasno da se rešite ovih mrlja.

Čišćenje WC-a zadatak je koji se obično rešava izbeljivačem i hrpom ribanja, no to nije dobra ideja. Budući da je izbeljivač na bazi hlora korozivan, može doći do hemijske reakcije između njega i površine WC daske.

To znači da će izbeljivač trajno požuteti na dasci. Osim tkanine, izbeljivač će promeniti boju plastike i drugih materijala, pogotovo ako nije razređen.

Umesto toga, Emili Baron, stručnjakinja za čišćenje u firmi Property Rescue, podelila je učinkovit predmet koji „deluje poput magije“ na WC šoljama.

Jedan od ovih „čarobnih“ trikova za čišćenje je korištenje WD-40. Iako ovaj proizvod nije prva stvar koja ljudima padne na pamet jer se brend često povezuje s odmašćivanjem metala, podmazivanjem vrata i održavanjem vozila, može se pokazati „učinkovitim“.

Pošpricate ga po mrljama, istrljate i ostavite desetak minuta. Ovaj proizvod takođe stvara pečat oko zahvaćenih područja kako bi sprečio lepljenje mrlja za pore na površini čime se sprečava da se vaša WC šolja lako ponovo zaprlja.

Možete koristiti i pastu za zube.

– Pasta za zube učinkovito je sredstvo za čišćenje i rešićete se mrlja zahvaljujući blagom abrazivu koji sadrži – kaže Emily za Express.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.