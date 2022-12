Ulepšajte dom predivnom biljkom: Zaljubićete se u njene raskošne cvetove

Veliki raskošni cvetovi amarilisa ili kako ga još nazivaju, prugastoga sunovrata ili vitezove zvezde ili kameni cvet ulepšavaju prostor i u zimskim mesecima. Iako se mnogi još nisu s njim upoznali, oni koji su ga barem jednom videli žele njegovom lepotom da obogate svoj životni prostor.

Već samo ime cveta govori nam koliko je poseban. Naime, ova lukovičasta biljka potiče iz tropskog područja Amerike i sadi se od početka novembra pa do februara, a cveta u maju i junu, tako da ako mislite da ste zakasnili kako biste je posadili još niste. Amarilis ima uske duge listove i uspravnu čvrstu stabljiku koja nosi upadljive, raskošne i krupne cvetove u obliku trube. Cvetovi ove atraktivne biljke mogu se naći u purpurnoj, narandžastoj, crvenoj, beloj i dvobojnoj boji, a tolika raznolikost čine ovu biljku veoma privlačnom. Ukrštanjem sorti na našem tržištu mogu se pronaći različite varijacije u veličini i obliku, pa su poznate mini i visoke forme, duplih ili jednostavnih cvetova. Neke od zanimljivosti cveta su da sama lukovica može trajati i do 75 godina, a pojedine vrste imaju promer cvetova do šest centimetra.

Gajenje i održavanje ove sobne biljke, veoma je lako. Nakon cvetanja amarilisa potrebno je odseći dršku na nekih 10 cm od korena. Na proleće, biljku stavljate na neko toplo mesto gde je temperatura do 15 stepeni Celzijusa, sa dosta svetlosti. Amarilis, na balkonu ili u dvorištu, može da bude do kasne jeseni, kada se koren skraćuje na oko 4cm, pa se presađuje u saksiju i unosi u kuću, na toplo mesto.

Tokom jeseni smanjite zalivanje ove biljke, kako bi ona mogla da “zaspi” i ponovo se “probudi” na proleće.

Ako planirate da ove godine kažete sudbonosno “da” razmislite o amarilisu, jer bi se on zasigurno idealno uklopio u romantičan buket ili kao samostalna cvetna dekoracija na stolu.

