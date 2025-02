Umesto višesatnog čekanja, odledite zamrzivač za samo 15 minuta

Formiranje prevelike količine leda na zidovima zamrzivača može izazvati velike probleme

Da li vam se često dešava da se u zamrzivaču formiraju slojevi leda? Da li se pitate zašto se to uvek dešava? Vrlo je jednostavno! Vlaga iz hrane uskladištene u jedinici pretvara se u led kada hladan vazduh apsorbuje tu vlagu. Dakle, sasvim je normalno da se negde formira led. Ovo će prekriti vašu hranu slojem leda.

Kada treba da odmrznete zamrzivač?

Ako vidite da se led formira u vašem zamrzivaču, to može izazvati velike probleme! Ne samo da ovo smanjuje raspoloživi prostor za skladištenje hrane, već je najgore što na kraju imamo veoma visok račun za energiju! Pitate se kakva je to veza? Pošto je vaša jedinica puna leda, mora više da radi da bi održala niske temperature i ravnomerno ih rasporedila. Situacija koja dovodi do veće potrošnje energije i kraćeg veka vašeg zamrzivača!

Još nije gotovo, da li ste znali da je ovaj led sve samo ne higijenski? Da, može izazvati neprijatne mirise! Ako osetite neprijatan miris, trebalo bi da vodite računa o zamrzivaču. Bez obzira da li imate vitrinu, zamrzivač sandučar ili kombinovani zamrzivač i frižider, stručnjaci kažu da se time treba baviti dva puta godišnje!

Kako brzo odmrznuti zamrzivač pun leda?

Da bi vaš zamrzivač radio nesmetano, važno je da ga održavate čistim i redovno ga odmrzavate. Ako led zadržava vaš uređaj, otvaranje fioka zapravo postaje prilično komplikovan zadatak! Ako se nađete u ovoj situaciji, morate reagovati odmah! Iako može izgledati zamorno, pomoću našeg jednostavnog trika možete brzo odmrznuti svoj uređaj i on će biti kao nov.

Kako ukloniti led iz zamrzivača toplom vodom

Korak 1: Ispraznite svoj uređaj.

Pre odmrzavanja zamrzivača, prvo ga potpuno ispraznite.

Da biste izbegli prekid hladnog lanca, hranu treba staviti u termo kese napunjene zamrznutim blokovima leda.

Korak 2: Isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje

Isključite zamrzivač i isključite ga odgovarajućim dugmetom ako je povezan sa frižiderom.

Zatim prokuvajte vodu u šerpi.

Sipajte veoma toplu vodu u drugu posudu i stavite je u svoj uređaj da otopi led

Sve što treba da uradite je da zatvorite vrata i ostavite da odstoji oko 15 minuta.

Kako očistiti zamrzivač bez hemikalija?

Zamrzivač je odmrznut! Sada morate da ga temeljno očistite pre nego što ga uključite. Međutim, izbegavajte upotrebu jakih hemikalija tokom ovog koraka jer mogu oštetiti zidove zamrzivača i pribor vašeg uređaja.

Za efikasno čišćenje zamrzivača ne postoji ništa bolje od jednostavnog i prirodnog rešenja: čista voda pomešana sa belim sirćetom. Bezbedan je i eliminiše bakterije koje su se naselile u vašem uređaju. Obavezno dobro očistite sav pribor za zamrzivač (police i druge pregrade) da biste uklonili sve tragove leda ili prljavštine. Ukoliko primetite neprijatan miris, isperite unutrašnjost uređaja mešavinom vode i limunovog soka i ostavite prijatan miris svežine limuna!

Kako sprečiti stvaranje leda u zamrzivaču?

Bolje je sprečiti nego lečiti, izreka je koja važi naročito i u ovom slučaju. Dakle, ako tražite dobar način da sprečite stvaranje mraza u vašem zamrzivaču, naš savet će vam biti od velike pomoći! Sve što vam treba je ulje za kuvanje. Ova tehnika neće rešiti stvarni problem vlage, ali će ipak izbeći neprijatnosti zamornog čišćenja!

Evo koraka koje treba da pratite:

Navlažite papirni ubrus ili čistu krpu sa malo ulja.

Očistite zidove odeljka i područja na kojima se stvara led.

Da bi ovaj trik dobro funkcionisao, obavezno odmrznite zamrzivač pre nego što počnete.

Dodatni saveti za izbegavanje leda u zamrzivaču

Ako želite da izbegnete dug proces odmrzavanja, pre svega treba da ograničite stvaranje mraza. Stoga vam dajemo naše savete kako da sprečite njegovo pojavljivanje i usporite novo stvaranje:

Izbegavajte da stavljate toplu hranu u jedinicu jer to može ubrzati stvaranje leda.

Nikada ne postavljajte zamrzivač blizu izvora toplote kao što su radijator, šporet ili grejač tople vode. Prekomerna toplota ga tera da radi jače i promoviše pojavu leda.

Ostavite malo prostora između zamrzivača i zida kako biste osigurali dobru cirkulaciju vazduha. Zavojnicama na zadnjoj strani jedinice potrebno je dovoljno prostora za efikasno hlađenje.

Izbegavajte preopterećenje, ali nemojte ni potpuno isprazniti. Prepun zamrzivač će sprečiti pravilnu cirkulaciju vazduha, dok će prazan zamrzivač podstaći stvaranje mraza.

Izbegavajte prečesto otvaranje vrata zamrzivača da biste obezbedili ujednačenu temperaturu unutra.

(Jutarnji.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com