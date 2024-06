Unesite bar komad ovog drveta u kuću: Veruje se da je magično, a njegovo ulje pravo blago!

Kedar je drvo iz roda četinara koja najviše cveta tokom jeseni. Raste u visokoplaninskim predelima, ali se često može videti i u parkovima, ali i kao dekoracije.

Prema verovanjima, zbog svoje izrazite moći i energije koju poseduje, svaka kuća bi trebalo da ima barem neki predmet od ovog drveta.

Ovo drvo, takođe, ima drugačiji ritam od ostalih vrsti drveća: kedar ispoljava svoju aktivnost ne tačno u određenim satima kao drugo drveće, već u zavisnosti od spoljašnjih okolnosti.

Na primer, leti kada je oblačno, on se „budi“ u 10 sati ujutru, a kada je vedro, „budi se“ u zoru; zatim se „odmara“ danju od 15 do 16 sati. Uveče je kedar „aktivan“ do 23 časa, a zatim „spava“ u toku noci. Zimi se njegov životni ciklus ne prekida kao kod drugog drveća, on je „budan“, samo „spava“ mnogo duže.

Verovanja kažu da bi svaka kuća trebalo da ima barem nešto od kedrovog drveta jer samo jedan mali komadić kedra sadrži ogromnu količinu pozitivne energije. Takođe, stara verovanja kažu da drvo kedra može da vam pomogne da postignete uspeh u poslu.

Prema srednjovjekovnoj biljnoj astrologiji, drvo kedra je pod uticajem planete Saturn i astrološkog znaka Vodolije. Saturn je suvladar tog znaka, zajedno sa Uranom, koji je otkriven tek kasnije. Kedar je poznat po svojoj otpornosti na vremenske nepogode.

Delovi ovog drveta koriste se u mnogim ritualima za posao. Ne samo da je kora ovog stabla vrlo funkcionalna u modernom društvu, ali takođe je značajna u duhovnoj tradiciji. Verovanja kažu da kora ovog drveta služi kao zaštita od zlih duhova. Čak i njegov naziv na arapskom jeziku znači “moć“.

Ulje kedrovog drveta je često korišćeno od strane Egipćana, a danas se koristi u aromaterapiji za tretmane ozdravljenja.

