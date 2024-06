Uništiće vaše hortenzije: Evo koje biljke nikad ne smete saditi pored omiljenog žbuna

Od raskošnog žbuna, preko bujnog cveća, do gotovo magičnih trikova koji mogu da promene njihovu boju – hortenzije zaista imaju mnogo toga što ih čini neodoljivom biljkom. A da bismo u njima uživali tokom toplog perioda godine, moramo ih zaštititi od sadnje biljaka sa kojima nisu kompatibilne.

Ako ste među onima koji tek počinju da gaje svoju prvu hortenziju, pre sadnje dobro je istražiti pH vrednost i sastav zemljišta i razmisliti o klimatskim uslovima tokom godine i količini direktne sunčeve svetlosti u odabranom zemljištu. lokacije, jer to povećava šanse za njihov uspešan rast.

S druge strane, ako ste među mnogim baštovanima koji već uživaju u čarima ovih divnih biljaka, verovatno su vam poznata najvažnija pravila za njihovo održavanje. Ali ponekad je još važnije od toga sprečiti sadnju određenih sorti zbog kojih bi hortenzija mogla manje da cveta.

Na sreću, takvih biljaka nema mnogo. Hortenzije su poznate kao izdržljive biljke koje ne zahtevaju previše nege, a najvažnije je da se sade pored drugih biljaka kojima su potrebni isti uslovi.

„Hortenzije preferiraju vlažno, dobro drenirano tlo sa blago kiselim pH, tako da biljke sa konfliktnim preferencijama tla, poput onih koje zahtevaju suvo ili alkalno tlo, možda neće uspevati sa njima“, kaže hortikulturista Bred Adi, a prenosi Tportal.hr .

Veoma su važni i zahtevi za odnos senke i svetlosti. Biljke kojima je potrebno više sunčeve svetlosti verovatno neće uspevati sa hortenzijama, jer više vole delimičnu senku od filtrirane svetlosti. To može dovesti do problema u rasponu od smanjenog cveća do neujednačenog rasta.

Konačno, važno je izbegavati invazivne biljke i one sa konkurentnim korenovim sistemom.

„Neke biljke jednostavno ne vole da imaju ‘konkurencije’ i zato proizvode hemikalije koje sprečavaju rast obližnjih biljaka“, kaže hortikulturista Džastin Henkok i ističe:

„Crni orah (Juglans nigra) je možda najpoznatiji, ali postoje druga drveća, žbunje i vinove loze kojima je potrebna pažnja jer bi mogli da ugroze hortenzije ako se posade u blizini.“

Jorgovan

Suprotno tendencijama hortenzija, jorgovan preferira alkalno zemljište i puno sunca. Sadnja u blizini hortenzija može dovesti do nekompatibilne potražnje za svetlošću, neravnoteže pH u zemljištu, smanjenog rasta i cvetanja obe biljke.

Crni orah

Crni orah je atraktivan izbor zbog senke koju daje bašti, ali ne dozvolite da vas njegova lepota zavara.

„Ona ispušta hemikaliju u tlo oko sebe koja može sprečiti rast hortenzija. Ako imate crni orah, najbolje je da ga posadite otpornim sortama“, upozorava Henkok.

Lavanda

Lavanda najbolje podnosi suvo zemljište, a hortenzije preferiraju vlažnije uslove. Razlikuju se i kada je u pitanju pH vrednost zemljišta, jer lavanda uspeva na alkalnom zemljištu, a hortenzija preferira kiselije.

„Njihove različite navike rasta takođe mogu dovesti do konkurencije za resurse i ugroziti zdravlje i vitalnost obe biljke“, kaže Adi.

Planinski lovor (kalmija)

„Dok širokolisna hortenzija voli malo hladovine tokom dnevne vrućine, njena rođaka metličasta hortenzija ne voli, tako da ne sadite ovu sortu blizu planinskog lovora“, ističe Henkok.

Ruže

Za razliku od hortenzija, ruže vole suvo zemljište i manje zalivanje. Njihove različite sklonosti prema zemljištu, potreba za vodom i suncem i navike rasta onemogućavaju sadnju ove dve biljke u neposrednoj blizini.

Bambus

Zbog invazivne prirode bambusa, posebno sorte najpoznatije kao Running Bamboo, sadnja pored hortenzija nije dobra ideja. Njegova brza stopa rasta može trenutno da uguši obližnje cveće, i generalno je najbolje da ga u potpunosti izbegavate u bašti.

Vrba

Vrba je neverovatno konkurentna kada je u pitanju vodosnabdevanje, što može biti problematično tokom vrelih letnjih meseci. Iz tog razloga izbegavajte po svaku cenu da sadite hortenzije i vrbe u blizini.

