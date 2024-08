Uradite ovo sa svojim usisivačem i radiće kao nov i trajaće duže

Dobar usisivač je najvažniji za održavanje kućne higijene, ali postoje greške koje mogu da umanje njegovu efikasnost, pa čak i da dovedu do bržeg kvara. Zato usvojite ovih nekoliko pravila da bi trajalo duže.

1. Uverite se da je cev prohodna

U cevima često mogu ostati mali predmeti preko kojih pređemo i koje usisa usisivač. Čak i ako vazduh nastavi da prolazi kroz cev, strani predmet u njoj će oslabiti usisnu moć i može dovesti do začepljenja. Zato svaki put kada završite usisavanje, ili pre nego što počnete, proverite da li su cevi prohodne. Ako ne možete rukom da dohvatite predmete zaglavljene u cevi, koristite dršku metle. I mali test na kraju: bacite novčić na pod i usisajte ga – ako dobro prođe kroz cev, znači da je njegovo čišćenje bilo uspešno. Ako se zaglavi, ponovite.

2. Pomerite cev sa puta

Lako se uleniti i doći do toga da cev usisivača u pauzi od čišćenja ne namotate i odložite je da nikome ne smeta. Nemojte ga preskakati, posebno ako se oko vas nalaze stariji ljudi, mala deca ili kućni ljubimci. Starci i deca će lako pasti preko lule na sredini sobe, dok će kućnim ljubimcima biti zanimljivo žvakanje, nakon čega ćete morati da nabavite novu. Posebno pazite da usisivač isključite svaki put kada završite sa njim, kako se članovi porodice ne bi spotaknuli o kabl.

3. Očistite četku

Većina današnjih usisivača ima rotirajuće četke sa četkom na kraju, koje ‘povlače’ prašinu i prljavštinu sa tepiha i sličnih površina. Ali ako se prljavština, dlaka kućnih ljubimaca i mrvice zapetljaju u toj četkici, usisavanje više neće biti tako efikasno. Zato povremeno očistite tu četku. Najbolji način da to uradite je nožem ili malim makazama kojima možete da isečete čvorove dlake i tako ih lakše uklonite sa četke.

4. Zamenite kesu ili očistite rezervoar

Jedna od najvećih grešaka koje možete da napravite sa usisivačem je preskakanje pražnjenja rezervoara ili zamena kese. Ako je rezervoar, lakše je videti kada je pun i kada treba da se uradi. Ako imate usisivač sa kesom, pravo vreme za njega je svakako kada osetite da manje „vuče”. Ali da biste bili sigurni da ćete maksimalno iskoristiti svoj usisivač i ako želite da mu produžite životni vek, ispraznite rezervoar i promenite kese kada se napune oko dve trećine.

5. Promenite filtere

Ako filtere ne čistite i ne menjate redovno, ili bar kada završe svoj posao, to može značajno da skrati život usisivača, ali i pokvari efekte usisavanja, jer prašina koju ste pokupili može početi da dolazi iz usisivača. Takođe, kada je filter pun, usisivač će manje povlačiti. Ne postoji strogo pravilo kada je to dobro raditi, zavisi koliko često usisavate. Međutim, pokušajte da to radite redovno.

6. Pazite na mokre četke

Ako vaš usisivač ima dodatak za mokro čišćenje, takva četka obično ima štitnik od prljavštine. Ako se ova zaštita olabavi, četkica više neće biti tako efikasna, pa taj deo treba povremeno zameniti. Pogledajte da li na tom gumenom delu ima oštećenja ili pukotina, što je znak da taj deo treba zameniti.

7. Sačuvajte delove

Često se dešava da dodatak na usisivaču ne odložimo u kesu predviđenu za njega, ili u prostor na samom usisivaču. Ništa strašno, naravno, dok se ne desi da ga negde izgubimo, a baš taj deo nam je potreban. Zato obratite pažnju na delove, posebno one manje, koji ponekad mogu biti neophodni za čišćenje, na primer da klize između rebara radijatora i slično.

8. Očistite pre usisavanja

Ako to ne učinite, veća je verovatnoća da ćete uništiti usisivač. Naime, pre usisavanja treba sa poda pokupiti sitnice koje se tamo često nalaze: ukosnice (koje mogu da se zaglave i oštete usisivač), olovke (koje takođe mogu oštetiti), čarape (koje će začepiti rezervoar) i male dečje igračke, prenosi 24sata.hr.

9. Stanite pre nego što se zadimi

Čini se kao veoma očigledan savet, ali u vrućini čišćenja ponekad možemo zaboraviti da je i aparatima potreban odmor. Zato povremeno zaustavite i isključite usisivač i ostavite ga da „odmori“ nekoliko minuta, kako biste izbegli pregrevanje motora. Najjednostavniji način da se zamislite je da organizujete čišćenje tako da ga isključite nakon usisavanja svake pojedinačne sobe.

10. Ne koristite ga prečesto

Ako imate kućne ljubimce, možda ćete morati da usisavate jednom dnevno. Ali ako to radite nekoliko puta dnevno, razmislite o tome šta je glavni uzrok prljavih podova i pokušajte da to rešite drugačije. Na primer, ako se prljavština sa cipela skuplja u hodniku, dogovorite se da ih skinete pre ulaska u stan.

11. Podesite opcije i promenite četke

Većina usisivača danas ima opciju da prilagodi opcije za različite vrste podova, ili bar promeni četke, u zavisnosti od toga da li usisavate tepihe ili glatke podove. Pridržavajte se pravila kada treba promeniti funkciju, jer je proizvođači nisu dizajnirali bez razloga.

12. Pročitajte uputstva

I to ne samo prvog dana kada je usisivač došao u kuću, već i kasnije, ako niste sigurni koju funkciju da uključite i zašto, ili ako postoji problem u radu uređaja. Imajte na umu da u slučaju popravke imate pravo na plaćenu popravku u garantnom roku samo ako ste postupali sa uređajem u skladu sa uputstvima.

13. Držite ga dalje od vlage

Pored toga što je važno da se uverite da koristite ispravan električni priključak, kako biste izbegli kratak spoj, držite usisivač što dalje od vlage. Pored oštećenja motora, to može dovesti do povećanog nakupljanja prašine i začepljenja filtera, prenosi Reader’s Digest.

