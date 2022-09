Uradite samo ovo i vaše orhideje cvetaće cele godine

Većina ljubitelja orhideja zna osnovne stvari oko njenog održavanja. Poznato je da orhideju treba staviti na svetlo mesto gde nema direktnog sunca i promaje, na temperaturu oko 20 stepeni Celzijusa.

Ako je vazduh u prostoriji suv, biljku treba staviti na tacnu ispunjenu vlažnim glinoporom, jer orhideja nikako ne sme da stoji u vodi.

Zaliva se odstajalom vodom, i to tek kada se supstrat dobro osuši. Kod svakog drugog ili trećeg zalivanja dobro je dodati sredstvo za prihranjivanje. Listove prilikom svakog zalivanja treba orositi s obe strane vodom, što će pomoći da se s njih skine prašina.

Ako ste odlučili da stabljiku odsečete nakon cvetanja, treba je skratiti do trećeg pupoljka, jer tu će izrasti nova grančica i valja se nadati da će biti puna pupoljaka. I upravo je to svima najveća želja, da nam orhideja cveta, ako je moguće cele godine, ali retkima to i uspeva.

Stoga je jedan Jutjub korisnik svojih 1,4 miliona pretplatnika ponudio praktičan trik za koji tvrdi da deluje. Uz zdravu orhideju, sve što vam je potrebno je:

glavica belog luka

tegla od 1 litra

1 litar vode

Beli luk isecite i stavite u teglu, a potom u nju sipajte i vodu, dobro zatvorite i ostavite da odstoji 24 sata na tamnom mjestu.

Sutradan procedite i zalivajte orhideju ovom tečnošću kao i inače.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.