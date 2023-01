Usisivač slabo vuče? Isprobajte ovaj trik i ponovo će biti onaj stari

U današnje vreme ubrzanog životnog tempa, prosto ne znamo kako bismo bez usisivača. Međutim, ono što vremenom može da se dogodi jeste to da, zbog dugotrajne ili prevelike upotrebe, on počne da radi sve slabije. Realno, i za to postoji rešenje.

Umesto da kupujete nov, otvorite deo usisivača u kome se nalazi kesa za prašinu i obratite pažnju na gumu na poklopcu. Kada se poklopac zatvori, ova guma bi trebalo da ostvari kontakt sa gumom koja se nalazi na kesi i da na taj način hermetički dihtuje. Na gumi se, na taj način, stvaraju naslage prašine, a na nekim mestima mogu da budu debele i do jednog milimetra.

Upravo zbog toga se dešava da dve gume ne prijanjaju jedna na drugu, a onda motor, umesto da vuče vazduh kroz crevo usisivača, to radi između ove dve gume, pa tako dolazi do znatnog smanjenja snage čišćenja.

I na gumenom delu kese za prašinu može da se dogodi slična situacija. Tada je rešenje prilično jednostavno. Sve što treba da uradite jeste da tvrde naslage sa gume odstranite vlažnom krpom, a isto uradite i na kesi za prašinu.

Kako se filteri, nakon duže upotrebe usisivača znatno uprljaju, obavezno ih očistite i to tako što ćete usisni filter izvaditi iz ležišta. To isto treba da uradite i sa filterom koji prečišćava vazduh koji izlazi iz usisivača.

Filtere dobro istresite, a nakon toga ih operite vodom i deterdžentom i vratite ih na mesto kada se budu osušili. Ukoliko imate nove filtere, možete i da ih zamenite

I to je sve. Već nakon prvog uključivanja usisivača, primetićete da ponovo radi kao nov i što je najvažnije – ne pregreva se. Naravno, u slučaju da ipak niste zadovoljni njegovim radom, najbolje bi bilo da ga odnesete u neki ovlašćeni servis.

