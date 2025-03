Uz bakinu tajnu odeća će mirisati godinama: ‘Iznenadila se da ne znam za taj trik’

Starije generacije već godinama koriste jednostavan trik kako bi im odeća u ormarima i fiokama duže mirisala. Umesto modernih mirisnih sveća i sprejeva, koristili su komade sapuna. Osim što doprinose prijatnom mirisu odeće, sapuni pomažu i u uklanjanju neprijatnih mirisa koji se često zadržavaju u starijim ormanima i komodama.

Zbog dugotrajnih i prirodnih mirisa, mnogi su ih koristili kao jeftinu, ali efikasnu alternativu savremenim rešenjima.

Efikasan trik za miris odeće

Trik starijih generacija prigrlili su i mladi, pa ga rado dele na društvenim mrežama. Tako je influenserka Džulija, koja ima milion pratilaca na TikToku, objavila video u kojem je pokazala kako lako možete učiniti da odeća u svom ormanu zamiriše sveže, koristeći samo jedan jeftin proizvod.

„Da li još neko stavlja u svoje ormane testere parfema iz časopisa da bi im odeća lepo mirisala? I ja sam to radila do pre nekoliko meseci. Nedavno sam bila kod bake kada je vadila donji veš iz fioke i ona je izvadila ovaj sapun. Pitala sam je zašto ga drži tamo, a ona se najpre iznenadila što to ne znam, a zatim mi je objasnila kako se čuva odeća koja ostaje mirisna godinama.“

„Navodno ako uzmete komad sapuna, poput lavande, miris će trajati 15 do 20 godina. Nisam to znala, ali sam probala i rezultati su neverovatni. Moja odeća sada miriše fantastično. Obavezno probajte!“ dodaje influenserka.

„Kupite sapun blagog mirisa i pazite da bude umotan u papir. Tako će se miris slobodno širiti. Možete ga staviti u ormare ili komode. Odeća će lepo mirisati i trajati godinama“, rekla je na kraju.

