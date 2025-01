Uz ovaj genijalan trik hleb zadržava svežinu: ‘Traje i do tri nedelje, bez da se ubuđa’

Uz stalno divljanje cena, važno je da hranu ne bacate, već da je što duže čuvate svežom. Tako ćete uštedeti…

Tiktokerka Sammar Čarif podelila je, po mnogima, genijalan trik koji će obezbediti da hleb dugo ostane svež. Njeni pratioci su bili šokirani kada su videli koliko je metoda efikasna, a sve što vam je potrebno već imate kod kuće.

Sammar je hvaljena kao genije zbog svog inovativnog trika za održavanje hleba svežim, za koji tvrdi da mu pomaže da ostane svež duže. Otkrila je da koristi mikrotalasnu pećnicu za čuvanje hleba.

„Ljudi misle da sam čudna kada vide da imam hleb u mikrotalasnoj, ali ona ga održava svežim. Traje duplo duže. Ovaj hleb je istekao pre nedelju i po dana i uopšte nije buđav“, otkrila je ona.

Hleb traje do tri nedelje?

Sammar tvrdi da njen hleb traje i do tri nedelje, jer toliko ostaje svež. Stručnjaci za hranu napominju da hleb uglavnom može trajati oko dva do tri dana. Mnogi ga zamrzavaju da bi mu produžili rok trajanja, ali za one koji ne bi radije istopili celu veknu samo za jedan sendvič, Sammar preporučuje da je stave u mikrotalasnu, piše Miror.

Samarini sledbenici su otkrili da je čuvanje hleba u mikrotalasnoj pećnici dobro ako kod kuće imate radoznale kućne ljubimce. „Ovo je uvek zgodno kada imate gremlina/mačića koji će rado jesti vaš hleb“, napisao je jedan.

Drugi tiktokeri rekli su Sammar da je „tako pametna“ i „genijalna“. „I ja isto radim, čak ni mikrotalasnu ne koristim ni za šta drugo“, „Ovo je tako genijalno“, „Istina! Ostavila sam hleb u mikrotalasnoj pećnici u svom karavanu. Bez buđi. Tako je mekan“, samo su nekoliko komentara.

