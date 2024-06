Samo ovako će rod krastavaca biti 3 puta veći, a uz ovaj savet neće biti gorki

Ukoliko u bašti želite da uzgojite kvalitetne, jake i posebno ukusne krastavce koji nisu gorki, samo se pridržavajte nekoliko principa i koristite stare i proverene recepte za domaću prihranu, uz koje ćete postići zadivljujući rezultat.

Napravite uzdignute gredice

Krastavcima je potrebno mnogo sunca i uzgajaju se na toplim lokacijama, zaštićenim od vetra. Prilikom pripreme optimalnih gredica za setvu krastavaca, u sredini gredice napravite žleb širine cca 40 cm. Napunite ga kompostom i zemljom. Sredstvo gredice treba da bude podignuto, jer tada sunce bolje zagrije tlo i krastavci će bolje rasti. U blizini krastavaca je poželjno sejati grašak, pasulj, zelenu salatu i celer. U njihovoj blizini ne treba saditi paradajz, rotkvice ili kupus.

Setva

Kraj aprila je dobro vreme za setvu krastavaca u plastenicima. Prilikom kupovine birajte sorte koje su otporne na plesan. Uvek sejte nekoliko semenki u malu posudu, vodeći računa da višak vode može oticati prilikom zalivanja. Najbolje je odabrati posude za cveće s rupom na dnu koju možete postaviti ravan kamen. Stavite posudu u toplu prostoriju i ne zaboravite da je redovno zalivate.

Čim biljke počnu da rastu, bitno je da budu na svetlom mestu. Budući da su krastavci srodni paradajzu, vrlo su osetljivi na mraz, pa se ne mogu saditi pre nego što dnevne temperature dostignu najmanje 15°C.

Branje krastavaca – bolji plodovi i veća berba

Orezivanje krastavaca pomaže biljkama da rastu i poboljšava kvalitet ploda, ali nemojte rezati glavni izdanak. Odrežite bočne izdanke otprilike nakon trećeg lista.

Zalivanje

Briga o krastavcima je važna, ali ne zaboravite na redovno zalivanje. Naročito ako je duži period bez padavina. Kada krastavci još niču, zalivajte svaki drugi dan. Kasnije zalivajte svaka tri dana

Berba

Žetva se može sakupljati otprilike dve nedelje nakon cvatnje. Kada se beru, krastavci treba da imaju glatku kožicu i svežu zelenu boju. Plodove berite neposredno pre nego što potpuno izrastu, jer tada imaju najbolji ukus. Ako krastavce berete dok su još mali, i njihovo seme će biti sitno; uz to ćete postići veći prinos jer ćete blagovremenom berbom podstaknuti dalje cvetanje. Ako se na koži pojave žute mrlje, to znači da su krastavci zreli ili prezreli. Beremo krastavce od juna do oktobra.

Tretman krastavaca domaćom prihranom

Preporučuje se davanje ove prihrane svakih deset dana. U posudi s vodom razblažite 20 grama sapuna, 1 litar mleka i 30 kapi joda. Ova ishrana deluje protiv plesni, bolesti krastavaca i pomaže biljkama da steknu snagu i otpornost. Prevencija je uvek bolja od lečenja. Često se događa da kada počnu da se pojavljuju ​​prekrasni zeleni krastavci, njihovi vrhovi su već žuti, ali i za to postoji rešenje.

300 grama starog hleba namočite u kantu vode, dodajte pola kašike joda i preradite smesu. Ovaj tretman možete raditi svaka dve dve nedelje. Ova mešavina se može koristiti i bez joda.

Za veći rod

Za one koji žive na selu, drže krave ili imaju priliku nabaviti prirodne mlečne proizvode, povrće će biti lako tretirati surutkom.

Razblažite 2 litre surutke i 150 grama šećera u kanti vode. Nakon tretiranja krastavaca ovom mešavinom, vaša žetva će biti bogatija.

Čudo zvano ljuske luka

Prihrana od ljuski luka je izuzetno efikasna, jeftina i možete je vrlo lako pripremiti. Sve što treba da uradite je da skuvate 0,5 kg kore luka u 5 litara vode, ostaviti da odstoji preko noći. Zatim razredite vodom u odnosu 1: 4. Preporučuje se ne samo prskanje s otopinom, već i zalivanje krastavaca, prenosi Jutarnji.hr.

