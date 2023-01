Uz ovaj veoma brz test s lakoćom ćete proceniti svežinu jajeta, nikada više nećete kupiti mućak

Otkrivamo kako da proverite da li je u pitanju sveže jaje, mućak ili ono kojem je istekao rok upotrebe.

Pokvareno jaje se može prepoznati pre svega po nesnosnom smradu. Ali šta učiniti da ne biste morali da ga razbijete da biste saznali? Na sreću, postoje dokazani načini da se to uradi.

Kao što je već pomenuto, pokvareno jaje se može prepoznati pre svega po mirisu. Svako ko je u prošlosti razbio pokvareno jaje sigurno je odmah znao da nešto nije u redu s njim. Proizvodi izuzetno neprijatan miris vodonik-sulfida. To je rezultat truležnih procesa koji su se u njemu odvijali. Ovaj miris je toliko intenzivan da se ponekad teško otarasiti stana.

Dobar savet! Svaki put kada stavljate jaja u tortu, na primer, budite posebno oprezni. Nemojte ih lomiti direktno u sve sastojke, već iznad sudopere u posebnu činiju. Kada se ispostavi da je jaje razbijeno, a vi ste ga instinktivno ubacili u ostale sastojke, moraćete sve da bacite u korpu.

Jaje ima sjajnu i glatku ljusku? Nemojte se zbuniti! To ne znači da je sveže. Naprotiv. Takvo jaje je možda već pokvareno. Pa kako bi trebalo da izgleda ispravno i jestivo? Ljuska takvog jajeta je obično dosadna i gruba. Osim toga, dobro je i ako je prekriveno, na primer, smeđim sedimentom ili čak pilećim perjem. To znači da nije oprano. I zahvaljujući tome, sa njega nije uklonjen prirodni zaštitni sloj, koji deluje kao membrana koja štiti jaje od propadanja.

Žumance i belance

Ako ne osetite neprijatan miris kada razbijete jaje, ali se žumance i protein razdvoje umesto da se čvrsto lepe, to znači jedno – trebalo bi da ih bacite u kantu! Ako ga jedete, nećete se osećati dobro.

Nakon obeležavanja

Označavanje jaja takođe govori mnogo o njima. Ako vidite slovo A na njima, to znači da su sveže i neoštećene. Slovo B označava jaja druge klase ili ona koja su rashlađena da bi im se produžio rok trajanja. Slovo C označava one namenjene industrijskoj proizvodnji.

Test u čaši vode

Jedan od najpoznatijih i najpouzdanijih načina da saznate da li je jaje sveže je test sa čašom vode. Umočite jaje u njega i gledajte kako se ponaša. Ako potone, znači da je sveže. Međutim, ako to ipak ispliva na površinu, ne biste trebali sumnjati u to. To je zato što je takvo jaje napunjeno vodonik-sulfidom. To dovodi do toga da pluta po vodi.

Salmonela – uzroci i simptomi

Zapamtite da ako želite da jedete kuvano jaje, morate ga dobro oprati i proveriti njegovu svežinu. Zašto? Jedenje pokvarenog jajeta može dovesti do trovanja hranom.

Njegovi glavni simptomi su:

oštar bol u stomaku,

dijareja,

mučnina,

groznica,

muko-krvavi iscjedak u stolici.

U takvoj situaciji najvažnije je da pacijent treba da zapamti da redovno hidrira telo. Pored toga, možete uzeti, na primer, aktivni ugalj za ublažavanje neprijatnih simptoma. Kada treba da posetite doktora? Ako simptomi potraju nakon dva dana. Tada lekar može odlučiti da uvede antibiotik. Ponekad je neophodna i hospitalizacija. Ovo je posebno tačno kada su pacijenti bebe ili osobe sa oslabljenim imunitetom.

