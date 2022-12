Uz ove savete peškiri će biti mekši nego ikad i trajaće duže: Ključna je jedna stvar

Peškiri su predmeti u domaćinstvu koje koristimo svakodnevno, pa je važno dobro ih održavati. Ako ste primetili da su vaši peškiri u malo lošijem stanju, uz ove savete ćete im produžiti vek trajanja, piše Lifesavvy.

Naime, ključno je da ih perete same, s malo deterdženta i omekšivača. Pitate se zašto je potrebno da ih perete same? Kada perete peškire s predmetima poput farmerki ili jakni koji imaju patentne zatvarače ili čičak, rizikujete začepljenja i oštećenja. Osim toga, tako dlačice prelaze na druge tkanine.

Iako je teško odoleti mirisnom deterdžentu za rublje i omekšivaču, kada je reč o peškirima, preskakanje ova dva koraka dugoročno će vam dobro poslužiti. Pranje peškira s previše deterdženta može dovesti do nakupljanja vlakana, što ih može učiniti neprijatnim za korišćenje.

Što se tiče omekšivača, on je takođe kriv za nakupljanje vlakana, a to čini s voskom i uljem koji odbijaju vodu. S vremenom se nakupe do te mere peškiru smanjuje moć upijanja, čak iako odlično miriše tek izvađen iz sušilice. Umesto omekšivača preporučuje se korišćenje alkoholnog sirćeta kako biste se rešili svih nepotrebnih mirisa na vašim peškirima. Potrebna je samo jedna šoljica alkoholnog sirćeta kako biste peškirima vratili mekoću i kako bi oni što bolje upijali.

Sve što treba je da ih stavite na uobičajeni ciklus pranja, a zatim ponovo operete koristeći sirće umesto sapuna, što će efikasno ukloniti ostatke deterdženta za rublje s tkanine.

