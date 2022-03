Uz ove savete vaši peškiri uvek će biti savršeno mekani

Sigurno ste barem jednom pomislili kako bi i sami voleli kod kuće imati iste one bele i velike, mekane peškire, kakvi se nalaze valjda u svakom hotelu na ovom svetu. Koja je tajna da su njihovi uvek tako savršeni, dok se naši kod kuće, već nakon prvog pranja, pretvaraju u tvrde i grube peškire, s kojima ćete nakon tuširanja dobiti i piling, iako ga ne želite.

Iz pranja u pranje, peškiri će s vremenom postati sve tvrđi, a tkanina kruta i gruba, ali uz pomoć ovih saveta i vi ćete dobiti peškire poput hotelskih. Važno je znati na kojoj se temperaturi peru, a verovali ili ne, nije ni svejedno kako ćete napuniti veš mašinu ili koje ćete proizvode koristiti.

Znate li kako da omekšate peškire, ali i postignete to da uvek budu mekani? Kao prvo, kod kupovine uvek tražite peškire napravljene od visokokvalitetnog pamuka, zahvaljujući čemu ćete obezbediti upijanje, izdržljivost, ali i savršenu i prijatnu teksturu. Što je gramaža pamuka veća, to će i osećaj biti raskošniji, stoga birajte one koji imaju minimalno 500 g/m2.

Osim toga, važan faktor je i da je taj visokokvalitetni pamuk ispreden od dugih svilenkastih vlakana, stoga nije ni čudno da su oni izrađeni od egipatskog ili Supima pamuka, najtraženiji.

1. Koristite sirće – stručnjaci preporučuju da ćete mekoću iz već grubih i ispranih peškira najlakše povratiti korištenjem sirćeta. Kod idućeg pranja peškira, koji su zbog preterane upotrebe omekšivača postali grubi, ubacite šoljicu alkoholnog sirćeta. Možda vam zvuči kao suluda ideja, ali sirće će napraviti čudo. Kupovni omekšivač s vremenom onemogućuje dobru apsorbciju i upijanje, zbog čega će se isušiti i nestaće ona početna mekoća. Morate znati i da sirće neće pomoći odmah nakon prvog pranja, jer sve zavisi koliko su peškiri isprani.

2. Peškiri neće postati meki preko noći – tkanina će omekšati tek nakon nekog vremena, stoga budite strpljivi. S njima se događa isto kao i s ostalom vašom odećom, ali omekšaće mnogo pre nego vaša iznošena, omiljena majica, koja nije izrađena 100 posto od pamuka

3. Pazite kod punjenja i korišćenja veš mašine – jedno od najvažnijih pravila je da peškire perete posebno, kako bi izbegli bojanje istih, ali i prenošenje vlakana na vaše savršene peškire. Isto tako nove peškire ne bi nikada trebalo prvi puta opra s već ispranima. Uz to, vaša mašina nikada ne bi trebalo da bude prepunjena stvarima, jer peškirima je potrebno dovoljno mesta u bubnju da mogu cirkulisati, ali i da se dobro operu i isperu. Ugurate li previše, na kraju ćete dobiti nagomilanu hrpu prepunu vlage, koja će dovesti do krutih peškira. Stručnjaci kažu da je najbolje prati oko sedam velikih peškira, dok je maksimum njih 10.

4. Ne preterujte s praškom za pranje – ključ se krije i u tome da ne preterujete s praškom, zbog čega se tokom ciklusa ispiranja isti neće dobro isprati, što će ponovo rezultirati tvrdoćom. Izbeljivač će možda vratiti belinu vašim peškirima, ali isto tako će uzrokovati oštećenje na tkanini i uništiti same peškire.

5. Izbegavajte omekšivače – osim što ne treba preterivati s praškom za pranje, izbegavajte i omekšivače, koliko god vam to suludo zvučalo. Omekšivač će zapravo napraviti sasvim suprotno od onoga što očekujete – pa će peškir umesto da omekša, postati još tvrđi. Ukoliko baš ne možete bez istih, stavite najmanju moguću količinu.

6. Savršena temperatura za pranje – iako smo naučili da s višom temperaturom ubijamo i sve štetno, ukoliko želimo da zadržimo mekoću peškira, potrebno je pridržavati onoga što piše na etiketi i stavljati prati ih upravo na tu temperaturu.

7. Rastresite peškire da bi zadržali mekoću – pre nego ih ubacite u veš mašinu, peškire dobro rastresite. Zahvaljujući tom malom triku, vlakna će se lagano rastvoriti, a zahvaljujući tome prašak će moći da uđe u svaku poru i savršeno ih opere. To ponovite i nakon što ih izvadite iz mašine za sušenje.

8. Pripazite kod sušenja – nikako, ali nikako ne sušite peškire na radijatorima i sličnim izvorima toplote, jer će time vaši peškiri samo dodatno postati grubi. Najbolji način da ostanu meki i prijatni je da ih odmah nakon pranja ubacite u sušilicu, ali preterivanje i s tim uništava peškire. Povremeno ipak preskočite sušilicu i osušite peškire prirodnim putem.

