Većina ljudi pogrešno stavlja kese za smeće na kantu – postoji lakši način za to

Menjati kese za smeće u kanti nije posao koji ljudi vole da rade – ali možda ne bi bio tako odbojan kad bi znali da postoji lakši način za to.

Jedna mama na Instagramu tvrdi da bi kese za smeće trebalo da stavljamo naopačke umesto da pokušavamo da ih uguramo u kantu i potom učvrstimo ivice.

Korisnica Instagrama koja koristi nadimak @global_fooddiva objavila je video u kojem kaže: ‘Kese za smeće su naopačke.’

– Pravi način da ih stavite u kantu za smeće je da ih stavite kao šešir i gurnete unutra.

– Jeste li znali ovo? – pita na kraju.

Video je za samo par sati lajkovalo čak 92 hiljada ljudi, a mnogi su komentarisali da su oduševljeni njenim rešenjem.

– Nikad mi nije palo na pamet – napisao je jedan čovek u komentarima.

– Oduševljena sam – napisala je druga žena.

– Zanimljivo, nisam to znala, moraću da isprobam ovaj trik – napisala je još jedna korisnica Instagrama.

Iako to možda nije slučaj sa svim kesama za smeće, u većini slučajeva kad su kese malo veće od kante, to bi moglo da bude jednostavno rešenje za menjanje kesa za smeće bez cepanja i suvišnog natezanja, piše The Sun.

