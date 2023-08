Večita dilema: Da li kečap treba držati u frižideru ili ne? Evo šta kažu stručnjaci

Jeste li se ikada zapitali gde treba čuvati kečap – u frižideru ili na polici? Nakon što kečap jednom otvorimo, gde treba da ga čuvamo? Ide li na policu ormarića uz med ili soja sos? Ili bi ga trebalo čuvati na hladnom po svaku cenu, poput prerađenih jaja i majoneza?

Ova večita dilema podstakla je i kompaniju Kraft Heinz, koja proizvodi i kečap, da se uključi u raspravu i da preporuke.

“Zbog svoje prirodne kiselosti Heinz kečap može da stoji na polici. Međutim, na njegovu stabilnost nakon otvaranja mogu da utiču uslovi čuvanja. Preporučujemo da se ovaj proizvod, kao i svaka prerađena hrana, stavlja u frižider nakon otvaranja. Hlađenje će održati najbolji kvalitet proizvoda nakon otvaranja”, preporučio je poznati brend.

Stručnjaci za sigurnost hrane, pak, ističu da je kečap stabilan na sobnoj temperaturi, ali ukus i trajnost bolje se čuvaju kad je hladan.

“Šokiran sam da postoji kontroverza”, rekao je Martin Bucknavage, stručnjak za sigurnost hrane na Univerzitetu Penn State. “Ako želite da pojačate kvalitet svog kečapa, držite ga u frižideru.”

Takođe, postoji mogućnost da se buđ razvije ako se kečap duže drži van frižidera, piše The Guardian.

“Jednom kad otvorite kečap, postoji mogućnost da se buđ uhvati na vrhu, što je najveća briga ako se proizvod ostavi van duže vreme”, rekao je Bucknavage.

“Naročito čuvam svoj kečap u frižideru. Više volim kad je kečap čvrst, ne teče, da se ne odvaja. Kad stisnem bocu i prvo izađe tečnost, završi na pecivu, to me izludi“, dodao je.

Inače, kečap obično sadrži mnogo šećera i sirćeta – dve namirnice zbog kojih hrana duže traje. Međutim, to nije dovoljno da razređena pasta od paradajza traje večno. Prema Öko-Testu, otvoreni kečap može da se čuva u frižideru oko šest meseci. Neotvoren, kečap može da se konzumira mnogo duže, čak i ako je rok trajanja odavno prošao.

Ako kečap držite van frižidera, trajaće kraće, a i to zavisi od raznih razloga, na primer od temperature okoline i načina na koji se proizvod skladišti. Ako je jako toplo, to smanjuje trajnost. Ako bakterije, virusi, buđ ili drugi kontaminanti dospeju u bočicu, to takođe smanjuje vreme korišćenja.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.