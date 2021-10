Velika greška koju pravimo sa frižiderom: Uradite ovo i uštedećete i struju

Stavljanje frižidera na šesticu i leti pogreška. I tad treba biti podešen na minimum

Najveća pogreška koju ljudi rade je nameštanje prevelike brojke na termostatu frižidera. Naime, on bi stalno trebao biti na minimumu, odnosno na jedinici ili dvojci, upozorava majstor Vedran Krček.

Tako možete produžiti vek trajanja frižidera, ali i uštedeti struju, ističe Vedran, vlasnik servisa Mašinko za popravak kućanskih aparata. Dodaje da je stavljanje frižidera na šesticu i leti pogreška. I tad treba biti podešen na minimum.

– Ljudi ne razmišljaju da je leti razlika u temperaturi između prostorije i frižidera prevelika te da se kompresor muči – objašnjava Vedran. Dodaje kako ga na više od šest treba staviti samo ako nešto želite na brzinu rashladiti, no nakon toga treba vratiti termostat na jedinicu ili dvojku. To znači da bi u onim frižiderima u kojima se temperatura reguliše u stepenima trebali biti od 4 do 7°C. Majstor Vedran ističe i kako vrata od frižidera ne bi trebala biti predugo otvorena jer se tad temperatura poremeti toplim zrakom koji ulazi u frižider.

Savetuje i redovno pregledavanje rupice koja se nalazi u unutrašnjosti frižidera i kroz koju se inače preliva voda. Ona, kako kaže majstor, može biti začepljena od hrane pa se voda preliva po frižideru umesto da odlazi kroz odvod u posudu.

– Alat za čišćenje rupice ljudi dobiju uz frižider, ali često ga bacaju ili zagube jer ni ne znaju čemu on služi – govori majstor i dodaje kako je moguće očistiti rupicu i sa žicom ili slamkom.

– Svakih šest meseci do jednom godišnje treba očistiti i kondenzator koji se nalazi na poleđini frižidera – kaže majstor. Očistiti ga možete tako da isključite frižider iz struje pa ga prebrišete vlažnom krpicom ili spužvicom. Pranjem frižidera ne možete produžiti životni vek, no važno je prati gumu na rubovima vrata na kojima se mogu skupljati bakterije – ističe majstor.

Nakon pranja unutrašnjostfrižidera možete dezinfikovati octom. Frižideri koji uz sebe imaju škrinju treba odmrzavati jednom u dva do tri meseca zbog stvaranja leda.

Dva puta godišnje čistite kondenzator

Kondenzator može biti začepljen prašinom ili prljavštinom pa frižider slabije hladi. Možete ga očistiti metlicom, vlažnom krpicom ili spužvicom.

U rupici se može skupljati hrana

Rupica na poleđini frižidera otvor je kroz koji se preliva voda, a često se začepi pa se u frižideru skuplja voda. Možete je počistiti žicom ili slamkom.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.