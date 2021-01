Verovatno sve vreme pogrešno perete veš i to može biti veoma opasno

Možda perete veš nakon jednog dana nošenja, ali šta ako vam kažemo da to još uvek nije dovoljno da bi one bile potpuno čiste? U stvari, ispostavilo se da mnogi od nas možda to rade pogrešno, a time zapravo svuda širimo fekalije.

Naime, stručnjaci za higijenu tvrde da će onima koji peru donje rublje na 40 stepeni, rublje možda ostati puno fekalnih bakterija. Osim toga, ako se s donjim rubljem prali i ostalu odeću, i ona bi mogla biti kontaminirana.

Lisa Akerli, takođe poznata kao The Hygiene Doctor, rekla je za HuffPost UK da pranje bilo čega ispod 60 stepeni neće ubiti bakterije.

„Ne perite donje veš s kuhinjskim krpama na niskim temperaturama, jer bi u rublju mogla da se nalaze fekalna zagađenja, a to ne biste želeli u blizini svoje kuhinje“, dodala je.

Međutim, imunolog dr. Džena Mačoki sa Univerziteta Saseks rekla je da čak ni ciklus od 60 °C možda neće biti dovoljan za ubijanje bakterija.

„Ne možete se osloniti na to da će program na 60 stepeni zaista ubiti sve bakterije, naročito ako mašina samo kratko vreme dosegne ovu temperaturu, a većina ne održava ovu temperaturu tokom celog ciklusa“, rekla je.

Zato, ako donje rublje ne možete prati na visokim temperaturama, dr. Akerli je predložila dodavanje sredstva za dezinfekciju rublja. Ipak, on smatra da ne moramo previše da brinemo jer ionako verovatno previše peremo odeću. Ali, postoji nekoliko predmeta kojima je potrebno češće čišćenje.

Akerli kaže da farmerke treba prati nakon četiri ili pet nošenja,a grudnjak nakon samo dva ili tri nošenja. Pidžamu treba prati dva puta nedeljno, a hulahop svakodnevno jer se „bakterije razmnožavaju u poliesteru koji može uzrokovati akne, iritaciju kože, mokraćne i gljivične infekcije“.

Što se tiče ostalih predmeta koje koristimo svakodnevno, posteljinu bi trebalo prati jednom nedeljno, a jastuke dva puta godišnje. Peškire i kuhinjske krpe treba menjati svaki dan jer su „leglo klica i mogu uzrokovati trovanje hranom ako kuvate meso ili ribu, pa krpe operite na 60 stepeni“.

Torbe i novčanike bi trebalo prebrisati barem jednom nedeljno jer i oni mogu biti prepuni bakterija. Takođe, svoj mobilni telefon dotaknete skoro 3000 puta dnevno, tako da ga treba svakodnevno brisati mekom krpom, prenosi The Sun.

