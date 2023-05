Više nikada nećete držati četkicu za zube u kupatilu: Niste ni svesni šta vam se sve može dogoditi

Ako svoju četkicu za zube držite u kupatilu, to verovatno i nije najbolja ideja, jer bi to mogla da bude karta u jednom smeru da se četkice prekriju raznoraznim stvarima koje ne bi želeli u svojim ustima.

Dobro staro pranje zuba dva puta dnevno prilično je koristan način da pokušate da izbegnete njihovo truljenje. Problem je u tome što četkicu za zube, verovatno, koristite u kupatilu, gde je i najlakše držati je.

Malo odvratno otkriće

Baš kao što hranu i pribor za jelo obično držimo u kuhinji jer to je prostorija u kojoj ih najčešće koristimo – kao što daljinski upravljač za televizor ne stavljate u frižider.

U svakom slučaju, držanje četkice za zube u kupatilu očigledno je izuzetno loša ideja i za to postoji jako dobar razlog – to je zato što se tamo verovatno nalazi WC. Koliko god se možda ponosili što tamo održavate stvari čistima kad god pustite vodu u WC-u, to uzrokuje nešto što se zove ‘fekalna fontana’ koja tušira okolno područje česticama onoga što je bilo u toaletu, a to uključuje i znate već šta.

Prostoriju koja okružuje tušira ‘fekalna fontana’, a sitne kapljice izmeta, mokraće i svega ostalog što je nataloženo u vašem WC-u raspršuju se svuda unaokolo.

Gde je onda staviti?

To znači da te male kapljice ljudskog otpada idu na vašu četkicu za zube, koju ćete zatim staviti u svoja usta te s njom i dobro proći sve zube. Savet stručnjaka u ovoj situaciji je da najpre spustite dasku WC šolje kako biste sprečili nevidljivu fontanu fekalija da prska svuda, a takođe i četkicu za zube držite negde drugde.

Navodno je spavaća soba dobro mesto za to, jer sitne ljudske nečistoće koje nerado iščetkate po zubima dva puta dnevno nikada nema u spavaćoj sobi.

Drugi saveti za održavanje četkice za zube čistom uključuju držanje odvojeno od četkica za zube drugih ljudi i stavljanje neke vrste poklopca na glavu kako biste sprečili da neprijatne stvari dospeju tamo, prenosi Klik.hr.

