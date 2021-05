Vaše biljke više neće venuti: Uradite ovo i spasite ih!

Ako ste primetili da vaša biljka ne raste, počinje da vene, vreme je da preduzmete nešto po tom pitanju. Naučite kako da je pravilno negujete.

Fransucki uzgajivači najlepšeg sobnog cveća otkrivaju gde ljudi najčešće greše, evo odgovora.

Rešite se štetočina

Ukoliko primetite da se oko vašeg cveća skupljaju bubice, da menja boju lista i da vene, znači da su ga napale štetočine. Ukoliko se biljci naglo pogoršalo stanje, najverovatnije su je napale lisne uši ili mušice. Ukoliko ustanovite da su u pitanju štetočine, najbolje bi bilo da obolele delove uklonite i da bolesnu biljku odvojite od drugih (kako se ne bi proširile) i da pribegnete prirodnim sredstvima zaštite.

Nedostatak hranljivih materija

Jedan od najočiglednijig razloga za uginuće biljaka jeste što ga, ili previše zalivamo ili ne zalivamo, ili mu ne dodajemo potrebnu zemlju, a dešava se čak i da ljudi preteruju kada je đubrivo u pitanju. Uzgajivači preporučuju da, kada vidite da je cveće „upilo“ zemlju, dodate mu bar jednu šaku ili veću količinu. Kao i voda, cveću je potrebna i kvalitetna i dovoljna količina zemlje. Koristite tečno đubrivo prema upustvima naznačenim na pakovanju, jer u suprotnom nedovoljno nerazblažena količina može dovesti do toga da koren spržite. Možete napraviti i sami prirodno đubrivo, koje ima isti efekat kao i kupovno. Stoga, dodajte zemlju, zalivajte jednom nedeljno cveće (ne češće, jer previše vode može da škodi), a možete i prskati listove najobičnijom vodom.

Premalo mesta u saksiji

Dešava se da već neko vreme imate biljku, koja se veoma raširila i određeni period niste promenili saksiju – u tome je stvar. Biljka u tim slučajevima stopira rast, jer je korenje suzbijeno i ona je zauzela skoro većinu mesta u saksiji. Nakon nekoliko godina biljke iscrpe hranljive sastojke iz zemlje i opsednu prostor u kojem se nalaze. U tom slučaju je potrebno presaditi ih u veću kako bi im se dozvolilo neometano širenje i rast.

Dostigla je konačnu veličinu

Neke biljke tokom svog životnog veka dožive maksimum, a u tim slučajevima to ne znači da one venu i da su stale u razvoju, već je to prirodan proces. Kako biste sačuvali biljku, nastavite sa dotadašnjom negom i edukujte se o njenom rastu, a možete je i ispelcovati i imati nekoliko primeraka iste vrste.

