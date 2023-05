Vodoinstalater otkrio: Ovih 6 stvari nemojte bacati u WC šolju, račun će biti ogroman

Čak i ako nemate ovu naviku, možda mislite da nema štete ako povremeno bacite dečje maramice ili čak ostatke hrane u kupatilsku šolju. Ali, ti postupci mogu uzrokovati nepopravljivu štetu vašem vodovodu. Vodoinstalater Šon Ričardson otkrio je najgore predmete koje možete baciti u WC šolju, kao i razloge zašto je to tako. Rekao je da čak i predmeti označeni kao oni koji se mogu bacati u toalet mogu uzrokovati ozbiljna začepljenja cevi u WC šolji. To može dovesti do popravaka koji koštaju stotine evra, prenosi Dejli Mejl.

Vlažne maramice

‘Iako na mnogim vlažnim maramicama piše da se mogu bacati u WC šolju, one se ne raspadaju kao toaletni papir. Takođe bi mogle da vam začepe cevi, ostavljajući vas s prepunjenim sistemom’, tvrdi Šon. Iako je praktično baciti u toalet vlažne maramice vaše dece, to bi moglo dovesti do računa od 50 do 200 eura ako završite s začepljenim odvodom. Zato je verovatno najbolje prošetati se do kante za smeće i tamo baciti vlažne maramice.

Proizvodi za žensku higijenu

Proizvodi za žensku higijenu sledeći su na listi, s ulošcima, tamponima i drugim predmetima za ličnu negu za koje se zna da se skupljaju zajedno i stvaraju čvrstu masu. Nakupljanje tada deluje kao barijera koja sprečava vodu, toaletni papir i druge stvari da teku nizvodno. Šon je objasnio da su razni proizvodi za žensku higijenu dizajnirani tako da se šire kada dođu u dodir s vlagom, zato se ne raspadaju u vodi. Prilikom ispiranja, ti se predmeti mogu uhvatiti u vašoj cevi zajedno s drugim predmetima, stvarajući još veću masu, što dovodi do začepljenja.

Zubni konac

Zubni konac može izgledati nevino na površini, ali i na njega morate pripaziti ako nameravate da svoju kupatilsku šolju održite netaknutom. Samo jedno ispiranje ovog predmeta u WC šolju može dovesti do ozbiljnog začepljenja, upozorava stručnjak. Kao i drugi predmeti spomenuti na spisku, konac za zube ne raspada se u vodi pa kad jednom padne u WC šolju, tamo ostaje zauvek. Konac za zube može se čak omotati oko drugog otpada u vašoj kanalizacionoj cevi, poput kose, maramica i toaletnog papira, što takođe stvara veliku masu otpada, prenosi Večernji list.

Kosa

Kosa je isti problem koliko i konac za zube, ili možda čak i gori, kada je u pitanju začepljenje naših toaleta. Oni rade na sličan način omatajući druge komadiće otpada i stvarajući ogromna zagušenja. Kosa se može uhvatiti za sifon, koji je zakrivljeni deo wc šolje koji se spaja na odvodnu cev, stvarajući blokadu tako da voda ne može proći. Isprana dlaka takođe se može nakupiti u vašem kanalizacionom sistemu i uzrokovati prelivanje vode.

Papirnati ubrusi i maramice

Rčardson tvrdi da se papirnati ubrusi i maramice ne razgrađuju poput toaletnog papira jer su deblji. Osim toga, papirnati ubrusi upijaju više vode nego maramice, zbog čega se povećavaju u veličini, što im otežava prolazak kroz cievi.

Flasteri

Uopšteno je potrebno izbegavati bacanje u WC šolju bilo šta što nije namenjeno za otapanje u vodi. Flasteri se takođe mogu zapetljati s drugim otpadom jer sadrže lepak ili druge materije koje doprinose nakupljanju masti i ulja u kanalizacionom sistemu.

