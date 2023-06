Vrhunski trik sa teglom: Samo ovako će jagode ostati sveže i do 4 nedelje

Sezona jagoda prolazi, ali još uvek ih ima. Međutim, veliki problem vezano za njih je taj da kada ih kupimo u manjim pakovanjima, vrlo brzo se pokvare. Što znači da skoro pa nikada nemate jagode pri ruci kada ih poželite. Na svu sreću, jedna žena je na svom nalogu podelila jedan trik koji može da ih zadrži svežim i do četiri nedelje.

“Trebalo mi je 36 godina da naučim da ako stavite jagode u obične staklene tegle i čuvate ih dobro zatvorene u frižideru, mogu potrajati veoma dugo”, napisala je Kris Poter u objavi, postavljajući fotografiju jagoda u tegli.

i learned how to store strawberries so they last longer 🙂 pic.twitter.com/Qz57Hkyp5P

