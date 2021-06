Vrućina i suša im ne mogu ništa: Najizdržljivije letnje biljke (foto)

Ove biljke sjajan su izbor jer će cvetati u bukvalno svim letnjim uslovima. Posadite ove jednostavne jednogodišnje sorte kako bi vaš vrt ili terasa tokom celog leta bili u punom cvatu, jer one podnose i toplotu i vlagu, žarko sunce ili suvo tlo – podnose sve. Osim toga, što više ovih šarenih cvetova uzgajate, više će privlačiti leptire i druge oprašivače u vrt

Angelonija

Ne dopustite da vas nežne latice zavaraju, zasadite ih na vrućim, sunčanim mestima. Tokom vegetacije daje stotine ljubičastih, ružičastih ili belih cvjetova koji su omiljeni leptirima i kolibrijima. Naraste 14 centimetara u visinu i širinu, što je čini savršenom za većinu saksija. Voli puno sunca i dobro drenirano tlo.

Petlova kresta

Cveta u gotovo svim duginim bojama, ima atraktivne cvetove (neke sorte mogu proizvesti talasaste, naborane cvetne glavice). Neke sorte mogu prilično da narastu pa ih posadite na mesto gde će imati prostora za širenje.

Kosmos

Ove privlačne cvetnice dolaze u brojnim, zapanjujućim sortama, poput “Zmajevog daha”, koji ima jarkocrvene latice i rumeno lišće. Voli mnogo sunca i vrućinu.

Vilino oko ili smeđa iglica

Ako volite vrt u cvatu, a nemate vremena za puno brige oko biljaka, odličan izbor za vas ovaj cvet. Rod iglica, Geraniaceae, obuhvata više od 300 vrsta koje rastu širom sveta u umjerenim klimatskim zonama. Zato se mnogobrojne iglice razlikuju po visini i boji cveta. Rastu u obliku grma od 10 do 60 cm u visinu. Cvetovi su sastavljeni od pet latica, a mogu biti bele, plavo-ljubičaste i ružičaste boje. Ukorenjuje se vrlo lako, samo treba održavati ravnomjernu vlažnost tla. Vrlo lepo izgledaju u kombinaciji s božurima i perunikama.

Lantana

Magnet za leptire i kolibriće dolazi u bogatim grupama cveća u nijansama žute, narandžaste, bele, crvene i ružičaste. Ova biljka otporna na sušu i vrućinu počinje da cveta početkom leta i traje sve do mraza. U toploj zimskoj klimi lantana je zapravo grmolika višegodišnja biljka. Osigurajte joj puno sunca i dobro drenirano tlo

Petunija

Ako želite cveće koje će cvasti (i to obilno) celog leta, onda su petunije, jednogodišnje letnice, idealno rešenje. Mnogima je to najlepša cvetna vrsta – ponajviše zbog prekrasnih oblika njenih latica kao i očaravajućih boja. Naročito je omiljena viseća petunija zbog raskošnog izgleda, i to surfinija, hibridna vrsta petunija s velikim cvetovima koji cvetaju od maja do oktobra. Osim različitih vrsta cvetova, razlikuju se i brojni njihovi oblici – od levkastih, zvonolikih pa do sasvim otvorenih; jednostrukih i višestrukih, a što se tiče mirisa, neke vrste ga uopšte nemaju, dok neke vrlo intenzivno mirišu.

