Za najlepše orhideje koje je svet video: Na ovom mestu morate da ih držite

Orhideje imaju reputaciju teško održive biljke. Međutim, ukoliko znate prava pravila nege neće biti nikakvih grešaka.

Idealan su poklon drugima, ali i sebi. Ulepšaće svaki prostor i dati mu dozu elegancije i klasike. Da bi ona bila zdrava za početak je važno da joj pronađemo pravo mesto.

Gde staviti orhideju?

Kao i većina biljaka, optimalno svetlo je apsolutni ključ za održavanje orhideje srećnom. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.

Ni u kom slučaju ne stavljajte orhideju na direktnu sunčevu svetlost, listovi će postati suvi i žuti, a to je put do njenog propadanja. To može da se dogodi za nekoliko sati, zato budite pažljivi.

Idealno mesto za život orhideje je u sobi koja tokom dana ostaje na stalnoj temperaturi, dalje od promaje i gde može da dobije indirektnu sunčevu svetlost.

Šta je indirektna sunčeva svetlost?

Indirektna sunčeva svetlost je sunčeva svetlost koja je filtrirana odbijanjem od zida ili kroz neki predmet pre nego što dođe do orhideje.

