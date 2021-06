Za najšareniji balkon u kraju: Najlepše cveće koje uvek uspeva

Izaberite svoje omiljeno cveće i ulepšajte svoj balkon

Muškatle

Postoje dve vrste muškatli koje vam mogu ulepšati terasu – uspravne i viseće. Obe vrste zahtevaju sunčana mesta (najbolje sa južne strane) i zemlju koja dobra drenira, jer zbog prevelike vlage u korenu može uginuti. Ona će trajati celo leto i krasiće vašu žardinjeru svojim prelepim bojama – beloj, roze, ljubičastoj, narandžastoj, žutoj i crvenoj.

Begonija

Begonije nam dolaze u tri lepe boje: beloj, roze i crvenoj i najviše im odgovara sunčano ili mesto u polu hladu. Redovnim zalivanjem i prihranjivanjem će dati mnogo cvetova koji obvu biljku čine i te kako posebnom.

Petunija

Petunije krase mnoge balkone, a ljudi ih najviše biraju zbog svoje raznolikosti u boji. Od dvobojnih do različitih jednobojnih, petunije će cvetati do septembra, a ako ih skratite na visinu od oko 20cm, mogu opet početi da cvetaju sve do početka zime. Za njih je idealno mesto u polu senci, u zemlji koja dobro drenira.

Kadifa

Kadife spadaju u nezahtevno cveće koje se prima gde god da ga zasadite – ali će najbolje izgledati uz ostalo cveće u žardinjeri. Zbog svoje prelepe žuto narandžaste boje će privlačiti poglede tokom celog leta. Odgovaraju joj sunčana i mesta u polu-senci, a da bi vam cvetala tokom cele letnje sezone, potrudite se da joj uklanjate suve listove i cvetove.

Dan i noć

Dan i noć je možda jedna od najizdržljivijih biljaka koje će uživati na suncu, ali i u hladu. Dolaze u mnogo boja, pa je izbor ponekad težak, ali je jedno sigurno – da na savršen način ukrašavaju naše terase. Ovom cvetu jedino smeta prevelika toplota, koja dovodi do sušenja cveta.

