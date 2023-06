Zablistaće kao nov: Kako da očistite tepih za 5 minuta bez ribanja

Tepih se može vrlo brzo zaprljati od prosipanja po njemu, cipela, ali i kućnih ljubimaca. Ponekad lagano čišćenje ne dovrši posao do kraja i nije dovoljno, pa je potrebno dubinsko čišćenje. Express zato ima nekoliko saveta i trikova koji vam mogu olakšati posao i zadržati tepih čistim duže.Uvek je preporučljivo otresti ili usisati tepih kako biste uklonili što više prašine i mrvica pre čišćenja. U zavisnosti od tkanine od koje je tepih napravljen, postoji nekoliko načina na koje se može očistiti.

Vuneni tepisi: Pomešajte kantu hladne vode s čepom nežnog deterdženta za pranje veša. Navlažite belu krpu od mikrovlakana i nežno utapkajte u smeru materijala. Obratite posebnu pažnju na jako zaprljana područja i po potrebi ponovo navlažite krpu, ali pazite da tepih ne bude potpuno mokar, kako bi zadržao osećaj pliša i punoće. Zatim ponovo napunite kantu svežom vodom i ponovite prethodni korak novom belom krpom. Nakon što završite, upotrebite suvu belu krpu od mikrovlakana ili obični peškir u boji, i obrišite tepih kako biste uklonili vlagu. Ostavite ga sa strane da se potpuno osuši, pre nego što ga vratite na mesto. Ovaj postupak može se primeniti i za čišćenje pamučnih tepiha.

Čupavi i pahuljasti tepisi: Pospite suvi šampon za pranje kose na tepih i krpom ga utrljajte u vlakna. Ostavite šampon da odstoji nekoliko sati, a zatim temeljno usisajte. Ali, ako je visina čupavih tepiha viša od 5 centimetara, umesto toga ga bolje istresite. Ovaj postupak može se primeniti i za čišćenje tepiha od jute.

Tepisi od ovčje kože: Napunite kadu hladnom vodom (izbegavajte toplu jer bi ih mogla oštetiti) i umešajte deterdžent za pranje ovčje kože. Obični deterdžent za vunu nije prikladan za tepihe od ovčje vune. Nakon toga tepih stavite u kadu i namačite ga unutra oko pet do deset minuta kako biste uklonili svu prljavštinu. Zatim iscedite tepih i isperite onoliko puta koliko je potrebno da biste uklonili sav deterdžent, i dok voda ne postane bistra. Obrišite tepih suvim peškirima kako biste uklonili što više vode, a zatim ga zarolajte kako biste bili sigurni da u njemu nema više vode. Postavite tepih na veliki, suvi peškir i pustite da se osuši na vazduhu. Mora se sušiti na hladnom i suvom mestu, bez direktne sunčeve svetlosti i toplote, jer bi to inače moglo uzrokovati skupljanje kože. Kada je napola suv, upotrebite četku za ovčju kožu kako biste napravili vunu pahuljastom i mekanom, a zatim to ponovite kada se tepih potpuno osuši.

Šta ako imate samo mrlju ili dve?

Ako ste po tepihu prolili crno vino ili bilo koju sličnu tečnost, ono što treba da uradite je da čistom belom krpom odmah upijete vino. Kada završite, pomešajte sodu bikarbonu i vodu u odnosu 3:1, i utapkajte rastvor na mrlju, bez trljanja. Nakon što se osuši, usisajte. Mrlje od čaja i kafe rešite tako što ćete prvo obrisati područje čistim, suvim peškirom, a zatim pomešati sirće i vodu u odnosu 1:1 i utapkati na tepih dok mrlja ne nestane. Mrlje od kućnih ljubimaca obrišite mešavinom alkoholnog sirćeta, sode bikarbone i vode, prenosi Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.