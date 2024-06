Zašto vaši peškiri više nisu mekani? Sigurno pravite jednu od ovih grešaka i uništavate ih

Svi znamo da peškiri, naročito oni koji nisu najboljeg kvaliteta, postaju grubi nakon nekoliko pranja. Nekoliko je razloga zašto se to dešava. Prvo, kada kupujete nove peškire, treba da znate da su obrađeni silikonskim premazom kako bi bili mekši nego što jesu. Ovaj premaz deluje kao neka vrsta regeneratora kako bi vlakna učinili glatkijim na dodir. Tek kada isperete ovaj premaz, saznaćete pravu mekoću svojih peškira.

Previše deterdženta je još jedan uobičajeni krivac za tvrde i grube peškire. Možda mislite da poboljšava snagu čišćenja, ali to će samo dovesti do nakupljanja viška pene i ostataka deterdženta u vašim peškirima, što će dovesti do njihovog stvrdnjavanja i osećaja krutosti.

Metoda sušenja takođe može doprineti problemu. Ako često stavljate peškire da se suše na radijator, toplota može oštetiti završni sloj i učiniti peškire grubljima na dodir. Ključno pitanje je: kako vratiti mekoću tvrdim peškirima?

Pre svega, prestanite da koristite omekšivač kada ih perete, jer on ostavlja sloj na površini peškira i smanjuje njihovu sposobnost upijanja. Takođe, zamenite deterdžent za veš jednom šoljom sirćeta. Ovo možete da radite svako drugo pranje ili samo jednom mesečno – u svakom slučaju, osvežiće vaše peškire i očistiti ih u isto vreme. Peškire je najbolje prati odvojeno i koristiti približno polovinu preporučenog deterdženta. Ne prljaju se kao druga odeća i stoga im nije potrebno toliko deterdženta. Sušenje u sušilici za veš takođe će omekšati peškire, ali oprez: nikada ih ne sušite na najvišim temperaturama, jer to može oštetiti pamučna vlakna.

